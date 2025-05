Cargueiro com 'mercadorias perigosas' sofre naufrágio na Índia

Um navio porta-contêineres com bandeira da Libéria, que transportava "mercadorias perigosas", naufragou na costa da Índia, anunciaram neste domingo (25) as autoridades do país, que confirmaram o resgate dos 24 tripulantes.

O "MSC ELSA 3", um cargueiro de 184 metros de comprimento que viajava entre Vizhinjam e Kochi, no estado de Kerala, sul da Índia, emitiu um pedido de emergência no sábado, quando estava a quase 70 km de Kochi.

"Os 24 membros da tripulação a bordo foram resgatados", afirmou o Ministério da Defesa indiano em um comunicado publicado neste domingo. Os tripulantes são da Geórgia, Rússia, Ucrânia e Filipinas.

"O navio naufragou com 640 contêineres, incluindo 13 que continham mercadorias perigosas e 12, carbureto de cálcio", acrescentou a pasta.

O ministério não especificou quais eram as mercadorias perigosas. O carbureto de cálcio é utilizado na indústria química, em particular para a produção de fertilizantes e para fabricar aço.

O navio também transportava quase 370 toneladas de combustível e óleo, mas "até o momento não foi relatado nenhum vazamento", segundo o ministério.

