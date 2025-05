Mulher esfaqueia 17 pessoas em estação de trem de Hamburgo, na Alemanha

BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - Um ataque a facadas no começo da noite desta sexta-feira (23/5) deixou várias pessoas feridas na estação central de trem da cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha. Uma mulher de 39 anos foi presa. Ela teria agido sozinha, segundo a polícia, que ainda busca hipóteses para motivação do ataque, inclusive algum histórico de distúrbios mentais.

Ao menos 17 pessoas foram atingidas, e quatro correm risco de morte; informações anteriores falavam de seis em estado grave e três em risco. Em postagem no X, a polícia de Hamburgo não descartou haver mais vítimas. Quatro plataformas da estação foram fechadas, e equipes de resgate trabalham dentro de um vagão do ICE, o trem rápido alemão, que estava estacionado no local no momento do ataque.

A mulher já foi identificada como cidadã alemã. Nos últimos meses, ataques protagonizados por imigrantes dominaram o debate público, com influência até na eleição do Parlamento, em fevereiro. O partido de extrema direita AfD, Alternativa para Alemanha, alcançou a segunda maior bancada com um discurso populista e xenófobo.

A suspeita, de acordo com relatos de testemunhas colhidos pela imprensa alemã, teria esfaqueado as pessoas de forma aleatória nas plataformas 13 e 14 e em uma ponte de acesso. Um porta-voz da polícia afirmou que era horário de pico, a estação estava lotada, e provavelmente as pessoas não se deram conta do que ocorria, fato que explicaria o elevado número de vítimas.

"Até agora, não temos indícios de que a mulher tenha agido por motivos políticos", declarou Florian Abbenseth, porta-voz do corpo armado, à rede ARD. A mulher foi detida "sem oferecer resistência".

A Hamburguer Hauptbanhof, um dos principais hubs ferroviários do país e da Europa e que recebe cerca de 550 mil pessoas por dia, foi evacuada. A paralisação das atividades afetou o restante da malha do país, com atrasos e cancelamentos.

Segunda maior cidade da Alemanha e segundo maior porto europeu, Hamburgo havia proibido qualquer tipo de arma e o consumo de álcool em sua principal estação em 2023. No ano passado, o veto foi estendido para todo o transporte público, incluindo o porte de facas. Nos últimos meses, vários episódios de violência envolvendo armas brancas foram registrados na Alemanha.

No último domingo (18/5), um homem de origem síria foi preso após atacar cinco jovens em um bar em Bielefeld. A polícia investiga motivação religiosa. Na quinta-feira (22/5), um adolescente de 13 anos feriu um colega de classe em uma escola em Spandau, na região de Berlim. A polícia o declarou foragido e chegou a distribuir sua foto antes de ele ser apreendido nesta sexta (23/5).

Friedrich Merz, primeiro-ministro que está na terceira semana no cargo, ligou para o prefeito de Hamburgo, Peter Tschentscher, para expressar solidariedade.