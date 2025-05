G7 vai 'maximizar a pressão' se a Rússia rejeitar um cessar-fogo na Ucrânia

Os ministros das Finanças do G7 concordaram, nesta quinta-feira (22), em "maximizar a pressão" sobre a Rússia, inclusive com a aplicação de novas sanções, se Moscou resistir a buscar um cessar-fogo na Ucrânia.

"Se esse cessar-fogo não for acordado, continuaremos explorando todas as opções possíveis, incluindo opções para maximizar a pressão, como uma expansão das sanções", indicou um comunicado final após a reunião de Finanças das sete economias mais avançadas do mundo (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos).

