EUA deve manter contato com Rússia sobre projeto antimísseis, afirma Moscou

A Rússia considerou nesta quarta-feira (21) que a vontade de Donald Trump de construir um escudo antimísseis para os Estados Unidos é uma questão que depende da "soberania" americana, mas que continua sendo "necessário" manter contatos com Moscou sobre o tema.

"É uma questão corresponde à soberania dos Estados Unidos. Se os EUA consideram que há uma ameaça balística, então, certamente, desenvolverão um sistema de defesa antimísseis", declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, à imprensa.

Ele afirmou, entretanto, que "em um futuro próximo, o curso dos acontecimentos exigirá a retomada dos contatos com o objetivo de restabelecer a estabilidade estratégica" entre Washington e Moscou.

Estes contatos sobre a paridade estratégica entre as duas maiores potências nucleares do mundo "devem ser restabelecidos em interesses de ambos países e no interesse da segurança mundial", acrescentou Peskov durante sua coletiva de imprensa diária.

Estas declarações representam um inesperado abrandamento da posição da Rússia, já que Moscou havia criticado duramente o projeto "Cúpula Dourada" de Trump.

No início de maio, Moscou, juntamente com Pequim, considerou o escudo antimísseis "profundamente desestabilizador", pois previa "um reforço dos arsenais para a realização de operações militares no espaço" e transformou o espaço em "uma arena de confronto armado".

No fim de janeiro, a Rússia comparou este plano de escudo antimísseis com o projeto "Guerra das Galáxias" promovido por Ronald Reagan durante a Guerra Fria, que previa a interceptação de mísseis, mas que nunca chegou a ser implementado.

A China afirmou que o projeto americano "Cúpula Dourada", anunciado por Trump, "mina o equilíbrio estratégico e a estabilidade mundial (...) Pedimos aos Estados Unidos que abandone, o mais rápido possível o desenvolvimento e a implantação de um sistema mundial de defesa antimísseis", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning.

Trump anunciou na terça-feira o início do projeto "Cúpula Dourada", com o custo de US$ 175 bilhões (quase R$ 1 trilhão, na cotação atual) e que visa "interceptar mísseis mesmo que sejam lançados do outro lado do mundo ou do espaço".

