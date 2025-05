Google lançará novo modo de buscas com IA aprimorada

O Google lançará um novo modo de buscas na internet com uma inteligência artificial (IA) aprimorada, anunciou seu diretor-executivo, Sundar Pichai, nesta terça-feira (20).

Trata-se de uma nova fase na integração da IA generativa no famoso buscador, após o lançamento, há um ano, da Visão Geral Criada por IA, uma seção que aparece no topo dos resultados, à frente dos tradicionais links para páginas web.

A nova tecnologia, chamada Modo IA, é uma "reinvenção total da busca com um raciocínio mais avançado", afirmou Pichai durante o evento anual da empresa para desenvolvedores no Vale do Silício.

"Você pode fazer perguntas mais longas e complexas... E pode ir mais longe com as perguntas seguintes", acrescentou.

O novo recurso, que inicialmente estará disponível apenas nos Estados Unidos, pode fornecer informações detalhadas e gráficos para visualizar dados.

Também oferecerá respostas personalizadas com base no perfil do usuário, seu histórico de atividade na internet e sua troca de e-mails, desde que tenha dado acesso ao seu histórico de buscas e à sua caixa de entrada.

O executivo se gabou de que "décadas de pesquisa" estão dando frutos com a nova tecnologia.

