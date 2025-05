Tripulantes do navio que colidiu com ponte do Brooklyn chegam ao México

Na madrugada desta segunda-feira (19), a tripulação do navio-escola Cuauhtémoc chegou ao México. O navio colidiu com a ponte do Brooklyn no sábado, deixando dois mortos e vinte feridos.

O acidente ocorreu na tarde de sábado, quando os mastros de 48,2 metros de altura do navio atingiram a ponte, uma das principais atrações da metrópole que une Manhattan e Brooklyn.

A Marinha informou na rede social X que chegaram ao porto de Veracruz (leste) 172 cadetes, dois oficiais da escola naval militar, além de um capitão e um oficial.

"Dois cadetes permanecem em Nova York, recebendo atendimento médico especializado e cujo estado de saúde é estável", acrescentou.

No momento do acidente, alguns membros da tripulação estavam nos mastros e cordames das velas, como pode ser visto em muitos vídeos compartilhados nas redes sociais por testemunhas que caminhavam perto da orla do East River.

As autoridades dos EUA abriram uma investigação no domingo, enquanto a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, lamentou a morte de dois cadetes e observou que a Marinha estava tratando os feridos com o apoio das autoridades locais.

O navio mexicano iniciou uma viagem de sete meses em 6 de abril, partindo de sua base de operações em Acapulco, com conclusão prevista para dezembro.

