Princesa das Astúrias consagra o universo humorístico do escritor espanhol Eduardo Mendoza

A escrita ágil e irônica de Eduardo Mendoza foi reconhecida nesta quarta-feira (14) com o Prêmio Princesa das Astúrias de Literatura 2025, que consagrou o popular autor barcelonês por ser um "provedor de felicidade para os leitores".

Em sua decisão, os especialistas destacaram a "contribuição decisiva" de Mendoza para a literatura em língua espanhola no último meio século, com uma coleção de romances que combinam o desejo de inovação com a capacidade de atingir um público muito amplo", segundo a ata que acompanha o prêmio, convocado pela Fundação Princesa das Astúrias, herdeira do trono espanhol.

Com uma prosa bem-humorada que retratava uma sociedade espanhola em transformação, "o júri destacou que Mendoza é uma fonte de felicidade para os leitores, e sua obra tem o mérito de chegar a todas as gerações".

Laureado com o Prêmio Cervantes em 2016, considerado o Nobel da literatura espanhola, o escritor comemora neste ano o 50º aniversário de sua primeira obra, "La verdad sobre el caso Savolta" (1975), cujo dinamismo, mistura de estilos e reviravoltas cômicas fizeram dela um enorme sucesso.

Considerado o primeiro romance da Transição -período posterior à morte do ditador Francisco Franco em 1975 -, atraiu muitos adolescentes espanhóis.

