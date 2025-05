Lula: 'Temos técnicos no Brasil que poderiam dirigir a Seleção'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou nesta terça-feira (13) sobre o novo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, afirmando que, embora não tenha "nada contra" ser um estrangeiro, o país tem treinadores que poderiam assumir o cargo.

Ancelotti foi anunciado como novo técnico da Seleção na segunda-feira e terá a missão de tirar a equipe de uma longa crise.

"Eu sinceramente não tenho nada contra ser um estrangeiro (...) O que eu acho é que nós temos técnicos no Brasil que poderiam dirigir a Seleção", disse Lula a jornalistas durante uma viagem à China.

O presidente já tinha se mostrado cético em relação à contratação de Ancelotti, especulado para comandar Seleção há alguns anos.

"Nunca foi técnico da Itália (...) Que resolva os problemas da Itália que não foi nem disputar a Copa do Mundo", declarou Lula em 2023.

Desta vez, o presidente se mostrou mais aberto e descreveu Ancelotti, maior vencedor da história da Liga dos Campeões da Europa, como "grande técnico (...), taticamente muito bem preparado".

"Que ele consiga ajudar a seleção brasileira. Primeiro tem que classificar para a Copa do Mundo e depois, se puder, ganha a Copa do Mundo", acrescentou.

"O problema do Brasil… Eu acho que nós estamos numa entressafra de jogadores que não é igual a que nós já tivemos", opinou Lula sobre o mau momento da Seleção.

O presidente também fez uma sugestão a Ancelotti: "eu gostaria de fazer uma experiência convocando os melhores jogadores que terminam o Campeonato Brasileiro. Terminou o Brasileiro, vamos fazer uma seleção dos 22 melhores jogadores e vamos fazer uma seleção com eles para ver o que dá".

Carlo Ancelotti fará seu primeiro jogo à frente da Seleção no dia 5 de junho, contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, e ficará no cargo "até a Copa do Mundo de 2026", segundo a CBF.

