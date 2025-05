Vídeo de luz no céu durante velório do papa Francisco foi gerado com inteligência artificial

Uma sequência que mostra uma luz azulada próxima a uma basílica não é uma gravação real. O conteúdo, que acumulou mais de 67 mil interações nas redes sociais, circula como se mostrasse um fenômeno astrológico misterioso após a morte do papa Francisco, ocorrida em 21 de abril de 2025. Mas o conteúdo foi compartilhado originalmente por um perfil focado em conteúdos gerados com inteligência artificial (IA). Além disso, o texto que acompanha as publicações também contém inconsistências.

'LUZ MISTERIOSA SURGE NO CÉU DURANTE VELÓRIO DO PAPA FRANCISCO E INTRIGA FIÉIS', começa o texto que acompanha o vídeo em publicações feitas no Facebook, no Instagram, no TikTok e no X.

Segundo as postagens, o fenômeno teria ocorrido em 24 de abril de 2025, sobre a Basílica de São Pedro, durante a cerimônia de velório do papa Francisco. O texto inclui o suposto relato de uma italiana que estava presente no local e também uma frase atribuída ao 'cardeal Giovanni di Terni'.

'O Observatório Astronômico do Vaticano informou que não havia previsão de fenômenos naturais que pudessem explicar o brilho súbito e localizado', acrescenta o conteúdo.



Uma pesquisa, em inglês, pelos termos '24 de abril luz cidade Vaticano' não trouxe nenhuma notícia de imprensa compatível com o relato que circula nas redes sociais.

Já buscas reversas pelas imagens do vídeo viralizado levaram a uma publicação feita em 23 de abril de 2025 no TikTok pelo perfil '@watcherkid'. O conteúdo foi marcado como tendo sido gerado por inteligência artificial pelo usuário, que escreveu na legenda: 'Este poderia ser um avistamento de OVNI na Cidade do Vaticano, Roma, Itália?'.

O AFP Checamos não localizou publicações anteriores do vídeo.

O perfil em questão, '@watcherkid', já publicou diversas outras sequências semelhantes, com menções a OVNIs (UFO, na sigla em inglês), também marcados como gerados por IA. Em um deles, o usuário escreveu que o conteúdo tem 'fins de entretenimento e educacionais, apenas'.

Texto que acompanha publicações não contém evidências

Além de não terem sido localizadas notícias sobre o fenômeno em veículos de imprensa, uma consulta ao site do Observatório Astronômico do Vaticano — citado no texto viral — não mostrou nenhum conteúdo publicado a respeito do suposto acontecimento.

De maneira semelhante, uma pesquisa no Google por 'Giovanni di Terni' não localizou nenhum cardeal com o nome citado. Uma busca no site do Vaticano tampouco trouxe resultados, assim como uma busca nas listas de cardeais publicadas pela Santa Sé (1, 2).

