Quase 50.000 fiéis visitam o velório do papa Francisco

Quase 50.000 fiéis visitaram até o momento o velório do papa Francisco na Basílica de São Pedro, que fechou por apenas algumas horas desde que abriu as portas na quarta-feira (23) para receber a multidão.

A maior igreja do mundo deveria fechar à meia-noite (19h00 de Brasília), mas permitiu o acesso de fiéis até 5h30 (0h30 de Brasília), informou o Vaticano. O templo reabriu às 7h00 (2h00 de Brasília), quando milhares de pessoas já estavam aglomeradas em seus acessos.

No primeiro longo dia, um total de 48.600 apresentaram seus respeitos diante do caixão do primeiro papa latino-americano, após filas de espera de mais de quatro horas. O relatório oficial da Santa Sé informa ainda que 13.000 pessoas entraram na basílica entre meia-noite e o fechamento.

"Estou aqui pela grande fé que compartilho com o papa Francisco, foi um grande homem, foi o pai dos últimos, os invisíveis", disse à AFP Amerigo Iacovacci, um italiano de 82 anos, enquanto esperava para entrar na Basílica de São Pedro.

A capela-ardente será mantida até sexta-feira à noite, antes de um funeral de Estado que contará com a presença de presidentes como Donald Trump, Javier Milei e Luiz Inácio Lula da Silva, além do rei Felipe VI da Espanha e do secretário-geral da ONU, António Guterres, entre outros.

O governo italiano prevê a presença de entre 150 e 170 delegações estrangeiras no serviço e reforçou a segurança de Roma, o que inclui o fechamento de vias e postos de controle rigorosos.

O sepultamento de Jorge Mario Bergoglio também acontecerá no sábado, na Basílica de Santa Maria Maior de Roma, o primeiro de um pontífice fora do Vaticano desde Leão XIII em 1903.

- Conclave sem data -

O papa "do fim do mundo" liderou a Igreja Católica a partir de 2013, com um pontificado que enfrentou críticas do setor mais conservador da instituição.

Francisco faleceu na manhã de segunda-feira (21), aos 88 anos, um dia após sua última aparição pública, quando percorreu a Praça de São Pedro a bordo do papamóvel por ocasião da sua bênção "urbi et orbi" do Domingo de Páscoa.

O caixão foi posicionado diante do imponente baldaquino barroco de São Pedro. O corpo foi transportado na quarta-feira em uma procissão a partir da residência de Santa Marta, onde o pontífice faleceu. Está exposto com seu inseparável rosário entre as mãos, casula vermelha e sapatos pretos, símbolo de austeridade.

O papa deixou instruções para um funeral sem luxos, em linha com seu pontificado. E exigiu que seu corpo não fosse colocado em um catafalco, ao contrário de seus antecessores.

Os tradicionais nove dias de luto no Vaticano após a morte de um pontífice - os 'Novemdiales' - começarão no sábado, informou a Santa Sé após uma reunião dos cardeais.

Outro encontro está programado para esta quinta-feira, mas o Vaticano descartou que a reunião defina a data de início do conclave para manter o foco no funeral.

A eleição deve acontecer na emblemática Capela Sistina em um prazo de entre 15 e 20 dias a partir da morte. Mais de dois terços dos 135 cardeais eleitores foram nomeados pelo falecido papa.

- "Sensação de paz" -

Orações e o som dos sinos acompanharam o primeiro dia do velório. Os fiéis avançaram lentamente sob sussurros, interrompidos apenas pelo choro das crianças.

"Você sente uma sensação de paz", disse Leobardo Guevara, mexicano de 26 anos, após visitar o velório. "Ele foi uma pessoa muito humilde".

"Pareceu uma oportunidade que nunca mais teria na vida, de presenciar esta manifestação de tantas pessoas", expressou a ítalo-uruguaia Daniela Richino, de 60 anos, moradora de Roma.

O acesso à basílica tem controles similares aos dos aeroportos, com aparelhos de raio-X e detectores de metais. Policiais e soldados protegem a região do Vaticano.

As autoridades também determinaram uma zona de exclusão aérea sobre Roma e acionaram unidades antidrone com sistemas de bloqueio de sinais para prevenir qualquer atividade suspeita.

Aviões de combate estão em alerta para intervir, enquanto helicópteros da polícia sobrevoam o centro histórico e franco-atiradores foram posicionados nos telhados da Via della Conciliazione, que leva à Praça de São Pedro, e na colina próxima de Gianicolo.

