Entenda os símbolos nas primeiras imagens do papa Francisco em seu caixão

1. Caixão aberto

Feito de madeira e com revestimento de zinco.

2. Casula

Veste litúrgica do papa Francisco.

3. Mitra papal

O grande chapéu branco cerimonial.

4. Terço

5. Anel de bispo de Francisco

6. Cardeal Pietro Parolin

Secretário de Estado do Vaticano.

7. Soldado da guarda suíça

Responsável pela segurança do papa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vaticano divulgou nesta terça-feira (22) as primeiras imagens do corpo do papa Francisco em seu caixão aberto, na capela da residência de Santa Marta, onde ele residia. Nelas, é possível ver o pontífice com vestes vermelhas e a mitra papal, o grande chapéu branco cerimonial. Em suas mãos, estão um rosário e um anel de prata simples. As imagens revelam diversos símbolos litúrgicos característicos da tradição da Igreja Católica.

Na imagem, o papa está com uma veste litúrgica, como se fosse para uma celebração, como parte da tradição ritual. Os pontífices são velados de vermelho, em referência ao martírio ?dar a vida pelo Evangelho.

O anel em sua mão não é o anel papal, conhecido como "anel do pescador", que lhe foi dado em sua cerimônia de posse e foi destruído após sua morte, para que não possa ser usado por mais ninguém. O papa usava esse anel em algumas cerimônias, mas era mais frequentemente visto com um anel simples de prata adornado com uma cruz.

O pontífice pediu para ser enterrado em um simples caixão de madeira, destoando da tradição, já que normalmente, os papas são sepultados em três caixões encaixados ?feitos de cipreste, chumbo e carvalho.

Ele permanecerá no caixão aberto durante o velório, diferentemente de papas anteriores, que costumavam ser velados sobre almofadas, em plataformas.

Na imagem o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, reza ao lado do caixão. Além dele, o corpo do papa está sendo vigiado por um membro da guarda suíça do Vaticano, que protege o pontífice desde 1506, quando o papa Júlio 2º contratou mercenários suíços para sua segurança pessoal.

Detalhe das mãos de Francisco, segurando um terço e com seu anel - Imprensa do Vaticano/AFP

A capela está localizada dentro da Casa Santa Marta, um edifício residencial com mais de cem quartos simples, construído em 1996. Formas triangulares estão presentes em toda a capela, tanto no teto quanto no piso, simbolizando a Santíssima Trindade.

O papa Francisco permanecerá na capela até a manhã desta quarta-feira (23), quando seu corpo será transferido para a Basílica de São Pedro em uma procissão que começará às 9h locais (4h de Brasília). A partir de então, ele permanecerá em caixão aberto na basílica, onde fiéis poderão prestar suas homenagens antes de seu funeral no sábado (26).

O pontífice morreu aos 88 anos, em decorrência de um AVC (acidente vascular cerebral) e insuficiência cardíaca, segundo boletim médico divulgado na tarde de segunda-feira (21). De acordo com o atestado de óbito assinado pelo médico do Vaticano Andrea Arcangeli, o papa entrou em coma e teve um colapso cardiorrespiratório irreversível às 7h35 locais (2h35 de Brasília).