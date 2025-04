Assista ao vivo ao velório do Papa Francisco

O corpo do papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21/4), aos 88 anos, começou a ser velado na Basílica de São Pedro em uma cerimônia aberta ao público (acompanhe ao vivo abaixo). Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (23/4) o corpo foi trasladado em uma procissão simbólica que contou com a participação de cardeais, os patriarcas, o cardeal Camerlengo Kevin Farrell e o mestre das celebrações papais, dom Diego Ravelli.

A despedida e o rito fúnebre começaram a portas fechadas na Capela de Santa Marta e em seguida o corpo foi levado à Basília de São Pedro, onde fiéis poderão se despedir do papa Francisco. Segundo o Vaticano, mais de 20 mil pessoas saudaram e aplaudiram a passagem do corpo na Praça de São Pedro.

Outras milhares de pessoas aguardam em longas filas para se despedir e prestar uma última homenagem ao papa Francisco, conhecido pelo legado de paz e acolhimento que propagou na igreja católica. A espera chega a ser de 8 horas.

Após o traslado, o corpo de Francisco foi colocado no chão, em frente ao Altar da Confissão, conforme foi pedido pelo papa Francisco que alterou os ritos fúnebres papais para que seu velório fosse menos 'pomposo'.

A Basílica ficará aberta ao longo de todo dia — até a meia noite — para que os fiéis possam prestar homenagens. O mesmo se repetirá amnhã, quinta-feira. Na sexta-feira haverá um último dia de velório aberto ao público e no sábado o funeral está marcado para as 5h (no horário de Brasília).

Após o funeral, o papa será sepultado em túmulo simples na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, por sua devoção à Virgem Maria.

Dezenas de chefes de estado estarão presentes nas cerimônias de despedida do papa. Entre eles, Donald Trump, Wolodimir Zelesnky, Emmanuel Macron e Javier Milei. O presidente Lula e os chefes dos Três Poderes do Brasil também vão comparecer.

Após a cerimônia de sepultamento do papa, o Vaticano realizará o conclave para escolha de um novo papa. O novo líder da igreja católica terá o desafio de dar seguimento às orientações pregadas por Francisco que promoveu uma política mais transparente, caloroso e piedosa na igreja católica.