Por que vermelho é a cor do luto na morte do papa Francisco?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo do papa Francisco, que morreu na última segunda-feira (21/4) aos 88 anos, foi transferido nesta quarta (23) para a Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde será velado até o dia do funeral, marcado para a manhã de sábado. No caixão de madeira, o pontífice repousa vestido com uma casula vermelha, o pálio e a mitra branca na cabeça. Cores têm significados específicos na liturgia católica.

Qual o significado do vermelho?

A cor é sinal de martírio e amor. Faz referência ao sangue de Cristo e é geralmente usada no Domingo de Ramos (comemoração da entrada de Cristo em Jerusalém), em Pentecostes (descida do Espírito Santo sobre os apóstolos), na Sexta-Feira Santa e nas festas dos apóstolos e dos santos mártires.

Lembra o sacrifício de Jesus e daqueles que viveram pelo Evangelho. Ao anunciar a morte do papa Francisco, o carmelengo da Igreja falou sobre a conduta do pontífice. "Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal; de modo especial, a favor dos mais pobres e marginalizados", disse Kevin Joseph Farrell.

A cor remete também à Paixão de Cristo. A origem da palavra "paixão" está no verbo "padecer". Por isso, o significado para a Igreja é o sofrimento de Cristo. A casula cobre toda a roupa do papa. É a vestimenta sacerdotal mais enfeitada e muda de cor conforme o período litúrgico. Simboliza a sujeição a Deus como um fardo que não é pesado.

Significado de outras cores



Branco: sinal de festa, pureza. É a cor usada no Natal e na Páscoa, as festas do Senhor, de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos não-mártires.

Verde: é a cor da esperança, usada no chamado Tempo Comum, intervalo entre os períodos religiosos.

Roxo: sinal de mortificação, penitência e luto. É usada no Tempo do Advento (período de quatro semanas antes do Natal para preparação espiritual da festa), na Quaresma (os 40 dias que vão da Quarta-Feira de Cinzas até o domingo da Páscoa, destinados a penitências) e nas missas para defuntos.