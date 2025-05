Petróleo sobe após forte queda dos preços

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (6) devido a um repique técnico após a queda do dia anterior, provocada pela Opep+, e à possibilidade de um aumento na demanda por gasolina com a aproximação do verão no hemisfério norte.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em julho, subiu 3,19%, alcançando 62,15 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em junho, teve alta de 3,43%, atingindo 59,09 dólares.

O anúncio da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) de que aumentaria sua produção "assustou ontem (segunda-feira) os operadores", provocando a queda nos preços do petróleo, declarou à AFP Robert Yawger, da Mizuho USA.

Arábia Saudita, Rússia e os outros seis membros do bloco produzirão, em junho, 411 mil barris por dia a mais que em maio, segundo comunicado publicado no sábado, enquanto o plano inicial previa um aumento de apenas 137 mil barris.

Em reação a esse anúncio, o preço do petróleo se aproximou, na segunda-feira, de seu nível mais baixo desde 2021.

Na terça-feira, no entanto, os preços baixos incentivaram os operadores a comprar. "Hoje estamos vendo um novo impulso" no mercado, observou Yawger.

Além disso, alguns compradores especulativos "esperam um anúncio positivo em termos de negociações comerciais nos próximos dias (...)", por exemplo com países como Japão, Canadá ou algum integrante da União Europeia, acrescentou.

O petróleo também se sustenta com a demanda por combustível nos Estados Unidos nas últimas semanas.

“Enquanto a demanda por gasolina for alta, será necessário enviar petróleo às refinarias para produzi-la”, resumiu Yawger.

