Swiatek, atual campeã, é atropelada por Gauff na semifinal do WTA 1000 de Madri

A tenista polonesa Iga Swiatek, número dois do mundo, foi eliminada nas semifinais do torneio WTA 1000 em Madri, onde é a atual campeã, após sofrer uma dura derrota para a americana Coco Gauff (número 4) por 6-1 e 6-1, nesta quinta-feira (1º).

Faltando pouco mais de três semanas para Roland Garros, que será disputado de 25 de maio a 8 de junho, a tenista de 23 anos vem levantando dúvidas sobre sua forma após essa eliminação diante de Gauff, que derrotou Swiatek em pouco mais de uma hora na Caja Mágica.

Finalista nas duas últimas edições em Madri, Swiatek cedeu pontos fáceis para Gauff, que sacou com eficiência e obteve sete aces.

Num sinal de frustração, Swiatek bateu furiosamente uma bola no chão com sua raquete após outro erro no final do primeiro set.

O padrão permaneceu o mesmo no início do segundo set. Gauff quebrou Swiatek em seu primeiro saque.

Com uma desvantagem de 40 a 15, Gauff conseguiu fazer 4 a 0 com outra dupla falta. A tenista de Varsóvia, de 23 anos, venceu mais uma vez um game de honra fazendo 5 a 1 antes de acabar perdendo a partida.

"Sinto que não consegui me movimentar bem. Não consegui nem colocar um Plano B em prática. Nada funcionou para mim hoje. Tudo simplesmente desmoronou. Minha sensação é a de que eu não estava posicionando bem meus pés na quadra", disse Swiatek na zona mista.

"Gostaria de ter me movimentado melhor e buscado uma chance de voltar ao jogo, como nos dias anteriores, mas hoje não foi possível", lamentou a polonesa.

- Roma é dúvida para Swiatek -

Em busca do 23º título de sua carreira, que não vem desde que conquistou Roland Garros em junho de 2024, Swiatek ficou a um passo do título que havia conquistado no ano passado.

Já Gauff chega à sua terceira final no saibro, depois de Parma em 2021 e Roland Garros em 2022, onde perdeu para a própria Swiatek.

A americana enfrentará a número um do mundo, Aryna Sabalenka, ou a ucraniana Elina Svitolina (nº 17) na decisão do WTA 1000 de Madri.

Sobre sua participação em Roma, Swiatek deixou a situação em aberto: "Quero tirar alguns dias de folga. Não tenho folga desde Stuttgart. Meu treinador me dirá o que fazer nos próximos dias", destacou, ressaltando que não vai sorrir depois de ter sido derrotada com um duplo 6-1.

"Desde a semana passada, não consigo me mover com facilidade. Sinto um peso nas pernas", insistiu ela.

