Amazon se prepara para lançar seus primeiros satélites de internet

A gigante americana Amazon está se preparando para lançar, nesta segunda-feira (28), seus primeiros satélites para fornecer o sinal de internet da empresa Projeto Kuiper, que competirá com os da Starlink, a rede já em órbita da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk.

Batizada de Kuiper Atlas 1, a missão está programada para partir da estação espacial de Cabo Canaveral, no estado da Flórida, sudeste dos Estados Unidos, às 19h locais (20h em Brasília).

Os 27 satélites desta primeira fase do projeto serão acoplados a um foguete Atlas V da empresa United Launch Alliance.

Há 75% de chances de que as condições meteorológicas sejam favoráveis para o lançamento, que já sofreu anteriormente um atraso devido ao mau tempo.

O Projeto Kuiper, uma subsidiária da Amazon, titã da tecnologia fundado pelo bilionário Jeff Bezos, está com anos de atraso em relação à Starlink. A extensa rede de satélites de internet da SpaceX favoreceu Musk no tabuleiro geopolítico ao fornecer internet em áreas remotas do planeta.

O projeto custou a Bezos 10 bilhões de dólares (R$ 56,7 bilhões na cotação atual). A empresa planeja colocar 3.200 satélites na órbita terrestre baixa - região do espaço situada a 1.900 quilômetros de altitude - com a esperança de entrar em operação até o final deste ano.

O preço ainda não foi revelado, mas a Amazon prometeu que será de baixo custo.

A SpaceX lançou o primeiro lote de satélites Starlink em 2019 e agora conta com mais de 6.750 unidades ativas, que atendem mais de cinco milhões de clientes em todo o mundo, sendo de longe a empresa dominante neste setor.

A Starlink também proporcionou acesso à internet em áreas de desastres naturais e guerras, como no Marrocos após um terremoto em 2023 e na linha de frente na Ucrânia após a invasão russa em fevereiro de 2022.

A Amazon planeja acelerar os lançamentos nos próximos meses e anos, com mais de 80 voos reservados por meio da United Launch Alliance (uma joint venture formada pelas empresas aeroespaciais americanas Boeing e Lockheed Martin), a francesa Arianespace, a Blue Origin, do próprio Bezos, e a SpaceX.

Os satélites do Kuiper se juntam à crescente constelação de dispositivos em operação na órbita baixa, junto com a Starlink, a europeia OneWeb e a chinesa Guowang.

ia/aha/dga/llu/ic/mvv