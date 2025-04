Mulher envia currículos por e-mail, mas fica chocada ao notar ‘erro’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mulher em busca de um novo emprego descobriu um motivo inusitado pelo qual ela não conseguia ser selecionada para as vagas às quais se candidatava. Em um post no TikTok, a jovem – conhecida como @lou.igi — mostrou que estava enviando currículos por e-mail usando uma conta com a imagem de um meme em seu perfil.

Ela mostrou uma captura de tela de seu aplicativo Apple Mail, mostrando que usava a imagem do “Logan Paulo emo” em seu perfil. A foto mostra uma pessoa com cabelos longos nas cores preto e roxo e delineador escuro nos olhos. O meme viralizou na internet no ano de 2017 pela semelhança da pessoa na foto com o youtuber Logan Paul.

Meme "Logan Paul emo" Reprodução / redes sociais

"Não percebi que minha foto de perfil da Apple estava visível para outras pessoas... Tenho enviado e-mails para empregadores com esta foto”, escreveu a jovem.

Nos comentários, diversos perfis se identificaram com a mulher. "Eu estava me perguntando por que não estava recebendo respostas sobre a vaga, até que percebi que meu perfil pessoal do Gmail era Miranda Sings comendo espaguete", escreveu uma internauta. "Eu estava enviando e-mails para advogados com uma foto minha de perfil usando uma máscara de esqui”, confessou outro.

Esta não é a primeira vez que um candidato a emprego ganha atenção viral por um erro na hora de se candidatar a uma vaga. Em 2022, a escritora Emma Berquist revelou que enviou, por engano, uma foto de seu cachorro. "Eu estava enviando um e-mail do meu celular e tentava anexar uma captura de tela de uma confirmação. Acidentalmente, também selecionei a foto ao lado, que era uma foto do Monkee que eu havia tirado no dia anterior”, contou nas redes sociais.

Outra mulher viralizou ao contar que estava usando um currículo de brincadeira em vez de sua conta profissional. A foto do currículo era uma montagem em que ela estava de "bigode e óculos de sol" e suas experiências profissionais eram descritas como "confidencial".

"Não me lembrei de removê-lo, e ele se tornou meu currículo padrão por alguns dias, quando me candidatei a outras vagas de emprego", disse.