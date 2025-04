China pede ao Reino Unido e à UE que ajudem a defender o comércio mundial

O ministro das Relações Exteriores da China pediu, nesta terça-feira (22), que o Reino Unido e a União Europeia defendam o comércio global, já que a China enfrenta uma guerra tarifária com os Estados Unidos.

O presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas de pelo menos 10% aos produtos que entram em seu país e de até 145% a um grande número de importações chinesas. Pequim respondeu com tarifas de 125% aos produtos americanos.

"No atual contexto de intimidação unilateral generalizada, a China e o Reino Unido têm a responsabilidade de proteger a ordem comercial multilateral", declarou o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, ao seu homólogo britânico, David Lammy, durante uma conversa por telefone, de acordo com uma declaração do ministério chinês.

Wang Yi acrescentou que "conversas" sobre economia e comércio estão sendo preparadas, disse o comunicado.

Em outra ligação telefônica, o diplomata chinês disse à sua colega austríaca, Beate Meinl-Reisinger, que a UE também deve "defender conjuntamente" o comércio internacional.

"A China e a UE devem assumir responsabilidades internacionais, defender conjuntamente o sistema de comércio multilateral e trabalhar juntas para construir uma economia mundial aberta", afirmou Wang Yi, segundo outra declaração do Ministério das Relações Exteriores da China.

mya-ehl-jco/eb/hgs/mb/rm