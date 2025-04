O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não pretende comparecer ao funeral do papa Francisco, que acontecerá no sábado na praça de São Pedro do Vaticano, informou o Kremlin.

"Não, o presidente não tem planos de comparecer", declarou seu porta-voz, Dmitri Peskov, em sua entrevista coletiva diária, ao ser questionado sobre o tema. O papa argentino faleceu na segunda-feira aos 88 anos.

