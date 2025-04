Papa Francisco morreu sem realizar um sonho: visitar a China

FOLHAPRESS - Onze meses atrás, o papa Francisco respondia ao padre Pedro Chia, diretor do Escritório de Comunicação Jesuíta da Província Chinesa no Vaticano: "Sim, eu realmente quero ir à China".

Contou ter uma estátua de Nossa Senhora de Sheshan em seu apartamento privado e que pretendia ir especialmente ao seu santuário, no parque de mesmo nome, em Xangai.

No fim de 2023, ele já havia viajado à Mongólia, que tem apenas 1.300 católicos, e é vizinha da China. De acordo com uma fonte eclesiástica que o recebeu no país -e com a ferramenta chinesa de inteligência artificial Doubao- teria sido mais uma oportunidade de se aproximar de Pequim.

Ele voltaria a buscar pontes com a China ao deixar o Sudeste Asiático em setembro passado e, no avião, se estender nos elogios.

"A China para mim é uma ilusão, no sentido de que eu gostaria de visitar a China. É um grande país. Eu admiro a China, respeito a China. É um país de uma cultura milenar, de uma capacidade de diálogo e de entendimento que vai além de diferentes sistemas de democracia. Creio que a China é uma promessa, é uma esperança para a Igreja", disse.

Falou estar "contente com o diálogo com a China, o resultado é bom, também para a nomeação de bispos se trabalha com boa vontade".

O papa fechou um acordo com Pequim em 2018, de que os bispos precisariam ter a aprovação dos dois lados, e passou a ser alvo de críticas de opositores dentro e fora da Igreja. O acordo nem sempre teria sido respeitado.

Para Chia, jesuíta como ele, recomendou, com alguma ironia: "Vocês têm o vírus da esperança. É uma coisa muito bonita". E foi o que quis passar aos jovens católicos chineses, ainda que seja "tautológico enviar uma mensagem de esperança a um povo que é mestre na espera".

Repercussão da morte do papa

Após sua morte, uma mensagem em mídia social, de Pequim, em chinês, lembrou que ele "aumentou continuamente seu envolvimento nos últimos anos, visando resolver a questão China-Vaticano durante sua vida".

Porém, "neste momento tudo isto já virou história", porque, "não importa quem assumir, o ritmo de melhoria das relações será difícil de sustentar".

Na plataforma Weibo, a principal para comentários escritos no país, um usuário publicou: "O Papa Vermelho se foi". Foi em reação a uma postagem, das mais virais sobre Francisco na China, destacando que em sua última mensagem ele teria falado: "Estou pensando no povo de Gaza".

Sendo mídia social, outro usuário acrescentou logo abaixo: "E no fim ele também é do Hamas".

Não faltaram menções e até piadas, inclusive no Douyin, o TikTok original, sobre seu encontro também na véspera com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance.

No Weibo, a notícia da morte foi de imediato para o primeiro lugar nos tópicos populares, ao surgir no perfil do canal de notícias Phoenix, de Shenzhen e Hong Kong. Mas caiu ao longo da segunda-feira, até desaparecer no início da madrugada.

Por volta de 1h de terça, horário local, ainda não havia sido anunciada a reação oficial por Pequim.