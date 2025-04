Existe vida extraterrestre? A explicação do Paradoxo de Fermi

Os cientistas tentam há anos determinar se a humanidade não está sozinha no universo, uma esperança que cresceu quando astrônomos anunciaram, nesta semana, que detectaram os sinais mais promissores de vida em um planeta fora do sistema solar.

Uma equipe americana e britânica detectou os "vestígios mais promissores até o momento" da possível presença de vida na atmosfera do exoplaneta K2-18b, em um estudo cujos resultados ainda não foram confirmados.

A Via Láctea, a galáxia onde a Terra está localizada, existe há cerca de 10 bilhões de anos e contém mais de 100 bilhões de estrelas. Provavelmente abriga um número estonteante de planetas potencialmente habitáveis.

No entanto, devido à idade e à imensidão do universo, os cientistas se perguntam há muito tempo por que ainda não tivemos um contato com extraterrestres.

"Onde está todo mundo?", perguntou Enrico Fermi a outros físicos durante um almoço em 1950.

O dilema foi chamado de Paradoxo de Fermi, que essencialmente sugere que, com tempo suficiente, "cada espécie extraterrestre deveria eventualmente ter seu próprio Elon Musk, que colonizaria a próxima estrela", explicou à AFP Jason Wright, diretor do Centro de Inteligência Extraterrestre da Universidade Estadual da Pensilvânia.

- "O grande silêncio" -

O fato de ainda não termos conhecimento de vida extraterrestre é conhecido como "o mistério do grande silêncio".

Pelo menos 75 soluções hipotéticas para o Paradoxo de Fermi foram propostas, de acordo com um livro publicado em 2015.

É possível que a humanidade ainda não tenha detectado vida alienígena simplesmente porque não há nenhuma.

Mas muitos cientistas consideram isso improvável.

Quase 87% dos entrevistados em uma pesquisa recente na revista Nature Astronomy acredita que existe pelo menos uma forma básica de vida extraterrestre. E mais de 67% acredita na existência de civilizações inteligentes.

Também é possível que os alienígenas já estejam lá sem serem detectados ou tenham se escondido.

O espaço interestelar também pode ser extremamente difícil de atravessar, pois as distâncias são muito grandes e requerem uma quantidade enorme de recursos.

- Um zoológico, um planetário ou uma floresta escura? -

Outra teoria é que existe um "grande filtro" que impediria a vida de ocorrer ou de ultrapassar um certo estágio de desenvolvimento.

Por exemplo, quando uma civilização domina a tecnologia para viagens espaciais, ela pode tender a se autodestruir ou esgotar os recursos naturais do seu planeta.

Existem teorias ainda mais especulativas, como a hipótese do "zoológico", segundo a qual extraterrestres tecnologicamente avançados teriam escolhido deixar os humanos sozinhos para observá-los de longe.

Ou a do "planetário", que sugere que os alienígenas criam uma ilusão que faz o espaço parecer vazio para os terráqueos.

Por outro lado, há a hipótese da "floresta escura", nomeada em homenagem ao segundo livro da série de ficção científica "O Problema dos Três Corpos", do escritor chinês Cixin Liu.

A hipótese sugere que o universo é uma floresta escura na qual ninguém quer revelar sua presença, sob pena de ser destruído por outros.

Existem outras hipóteses segundo as quais os extraterrestres preferem "transcender" para outro plano de existência, que alguns compararam à realidade virtual.

Mas há um grande problema com muitas dessas supostas "soluções", diz Jason Wright, da Universidade Estadual da Pensilvânia. Todas elas partem da premissa de que todos os tipos hipotéticos de civilizações extraterrestres se comportam da mesma maneira e para sempre.

