Mais de 400.000 crianças podem sofrer de 'desnutrição severa' na Síria, diz ONG

Mais de 400.000 crianças na Síria podem sofrer de "desnutrição severa" após a suspensão da ajuda dos Estados Unidos, alertou nesta quarta-feira (16) a ONG Save the Children, que afirma ter reduzido suas atividades no país.

Em um comunicado, Bujar Hoxha, diretor da Save the Children para a Síria, pediu à comunidade internacional que cobrisse urgentemente o déficit de financiamento.

Também enfatizou que as necessidades estão "mais altas do que nunca" após anos de guerra e colapso econômico.

"Mais de 416.000 crianças na Síria estão expostas atualmente a um grande risco de desnutrição severa após a suspensão repentina da ajuda externa", disse o comunicado, explicando que se tratava da ajuda dos EUA.

O presidente americano, Donald Trump, desmantelou a USAID, uma agência que administrava um orçamento anual de 42,8 bilhões de dólares (251,6 bilhões de reais na cotação atual), o que representava 42% da ajuda humanitária global.

O congelamento dessa ajuda forçou a Save the Children a interromper mais de um terço de seus programas de nutrição na Síria, afetando mais de 40.500 crianças com menos de cinco anos de idade, segundo o comunicado.

Hoxha disse que isso ocorre "no pior momento", já que "as necessidades na Síria são maiores do que nunca".

De acordo com a Save the Children, mais de 650.000 crianças com menos de cinco anos de idade na Síria sofrem de "desnutrição crônica" e mais de 7,5 milhões de crianças em todo o país precisam de assistência humanitária.

