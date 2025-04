Enviado de ONU pede solução para conflito do Saara Ocidental

O enviado da ONU para a região do Saara Ocidental pediu, nesta segunda-feira (14), ao Conselho de Segurança, capitalizar o que chamou de "momentum" para resolver o antigo conflito por esse território.

A região do Saara Ocidental, antiga colônia espanhola, é um vasto território rico em minerais, controlado hoje, em grande parte, pelo Marrocos, mas que tem sido reivindicado há décadas pela Frente Polisário, um movimento independentista apoiado pela Argélia.

Em uma reunião do Conselho a portas fechadas, o enviado Staffan de Mistura disse que os próximos três meses são cruciais para "produzir uma desescalada regional e, além disso, um roteiro fortalecido para resolver o conflito no Saara Ocidental".

De Mistura elogiou a visita recente à Argélia do ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noel Barrot, para reduzir as tensões causadas pelo presidente Emmanuel Macron ao manifestar seu apoio à ideia de dar autonomia ao Saara Ocidental sob a soberania do Marrocos.

Mas surgiram novas tensões após a viagem de Barrot. Nesta segunda, a Argélia confirmou a expulsão de 12 funcionários franceses depois que um trabalhador de um consulado do país africano foi detido na França.

Além disso, na semana passada, os Estados Unidos reiteraram por meio do secretário de Estado Marco Rubio o apoio ao Marrocos sobre sua soberania no Saara Ocidental, o que a Argélia rejeita.

A república árabe do norte da África cortou suas relações diplomáticas com o Marrocos em 2021.

