As principais datas na vida de Mario Vargas Llosa

Uma breve retrospectiva da vida do escritor peruano e prêmio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa:

- 28 de março de 1936: nasce em Arequipa, no sul do Peru, filho de uma mãe solteira de uma família de classe média. Ambos se mudaram pouco depois para Cochabamba, Bolívia, para viver com seus avós.

- 1946: retorna ao Peru e conhece o pai, Ernesto Vargas, um operador de rádio.

- 1950: seu pai o envia para a Academia Militar Leoncio Prado, de Lima, uma experiência traumática que o leva à Literatura.

- 1951: trabalha como repórter noturno no jornal sensacionalista 'La Crónica', em Lima.

- 1955: provoca um escândalo ao casar com sua tia política divorciada Julia Urquidi, quando ele tinha 19 anos e ela 32. O casal se divorciou nove anos depois.

- 1959: passa a morar em Paris, onde trabalha na Agence France-Presse (AFP) e na Rádio e Televisão Francesa.

- 1963: publica seu primeiro romance, "A Cidade e os Cachorros", inspirado em sua passagem pela academia militar.

- 1965: casa com sua prima Patricia. Um ano depois nasce o primeiro dos três filhos do casal.

- 1990: escreve sobre sua "admiração sem reservas" por Margaret Thatcher, após ela renunciar como primeira-ministra britânica. É candidato à presidência peruana e perde para Alberto Fujimori.

- 1993: muda-se para a Espanha e adota a nacionalidade desse país. Discursa contra a guinada autoritária no Peru sob o comando de Fujimori.

- 2001: torna-se professor de Literatura ibero-americana na Universidade Georgetown, Estados Unidos.

- 2010: recebe o Prêmio Nobel de Literatura.

- 2015: anuncia a separação de sua esposa e inicia um relacionamento de sete anos com Isabel Preysler, mãe do cantor pop espanhol Enrique Iglesias.

- 13 de abril de 2025: morre em Lima, "cercado por sua família e em paz".

