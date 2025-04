Marca de salgadinhos pagará R$ 6 milhões em concurso de novo sabor

A marca de salgadinhos Lay’s está movimentando os paladares dos consumidores com mais uma edição do concurso "Do Us A Flavor", que promete premiar o criador do sabor vencedor com US$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões).

A iniciativa, que já reuniu mais de 700 mil inscrições em sua última edição, acaba de revelar os três finalistas. Agora, cabe ao público experimentar e votar no favorito.

Os sabores concorrentes são:

Bacon Grilled Cheese (Queijo Grelhado com Bacon);

Valentina & Lime (Molho picante Valentina com limão);

Wavy Korean-Style Fried Chicken (Frango frito ao estilo coreano, com corte ondulado).

Essas opções foram desenvolvidas por fãs da marca em colaboração com especialistas da Lay’s, e estão disponíveis em pontos de venda de todo o país. Os consumidores podem provar as novidades e registrar seu voto entre os dias 21 de abril e 13 de junho, acessando o site DoUsAFlavor.com, que estará disponível dentro do prazo da votação.

Além do prêmio milionário para o vencedor, os dois sabores que ficarem em segundo e terceiro lugar também receberão uma recompensa de US$ 50 mil (quase R$ 300 mil) cada. O sabor mais votado pode ainda se tornar uma adição permanente ao portfólio da Lay’s, que já contou com campeões como Crispy Taco, Southern Biscuits & Gravy e Cheesy Garlic Bread.

Segundo a empresa, essa é a chance dos consumidores influenciarem diretamente o futuro dos lanches. Afinal, como afirma o slogan do concurso: “O futuro dos snacks está nas suas mãos!”.

Lay’s de queijo grelhado com bacon

Batata Lay’s de queijo grelhado com bacon Imagem: Reprodução

Segundo a Lay's, esse sabor foi apresentado por Paula George, de Sapulpa, Oklahoma, Estados Unidos. "Esse finalista é uma ode saborosa e nostálgica que combina dois dos favoritos de todos: bacon e queijo grelhado", afirmou a Lay's em um comunicado à imprensa.

A empresa afirmou que George se inspirou na receita de bacon e queijo grelhado de seu falecido pai e "espera que o sabor traga aos fãs a lembrança de uma deliciosa refeição caseira, apreciada com a crocância de uma batata chips da Lay's", ainda de acordo com o comunicado.



Lay’s de frango frito ao estilo coreano

Batata Lay’s de frango frito ao estilo coreano Imagem: Reprodução

O sabor foi apresentado por Neelia Lynn, de Chesterfield, Virgínia, Estados Unidos, e se inspira na temporada de sua família na Coreia do Sul.

"Um pouco picante e um pouco doce, a Lay's de frango frito ao estilo coreano, chegou para adicionar um toque de comida de rua à seção de petiscos", descreveu a empresa.

Lay’s de pimenta Valentina com limão

Batata Lay’s de pimenta Valentina com limão Imagem: Reprodução

De acordo com a companhia, esse sabor, apresentado por Araceli Huerta, de San Jose, Califórnia, Estados Unidos, é um "finalista picante e apimentado" que impressiona.

"O sabor remete ao lanche favorito de infância de Huerta, preparado por sua mãe: um pacote de batatas fritas Lay's Classic temperadas com molho picante Valentina e limão fresco", afirmaram.



