TikTok impulsiona lucros da ByteDance antes de proibição iminente nos EUA

A receita internacional do TikTok disparou no ano passado, já que a empresa matriz chinesa ByteDance tinha um prazo para vender o aplicativo, caso contrário enfrentaria uma proibição nos Estados Unidos, informou o veículo The Information nesta quinta-feira (10).

O veículo especializado em tecnologia citou uma pessoa, não identificada, com conhecimento dos dados financeiros da ByteDance, que afirmou que os lucros da empresa com operações internacionais, particularmente no TikTok, aumentaram em 63% em 2024, para 39 bilhões de dólares (241,4 bilhões de reais, na cotação da época).

A ByteDance não respondeu de imediato a um pedido de comentários sobre essa declaração.

A receita do TikTok no ano passado foi responsável por um quarto do lucro total da ByteDance, que atingiu um novo recorde apesar da redução de suas operações na China, segundo o The Information.

A mesma fonte afirmou que o lucro líquido da ByteDance cresceu 6% em 2024 e alcançou os 33 bilhões de dólares (204,3 bilhões de reais, nos valores da época).

Na semana passada, o presidente americano, Donald Trump, estendeu por 75 dias o prazo de 5 de abril para que o TikTok encontre um comprador não chinês para evitar ser banido nos Estados Unidos por motivos de segurança nacional.

O presidente republicano afirmou, no domingo, que havia um acordo para vender o TikTok, mas as tarifas recentes de Washington sobre Pequim prejudicaram o negócio.

Embora a ByteDance tenha confirmado recentemente que está em negociações com o governo dos Estados Unidos para encontrar uma solução, alertou que "questões importantes" ainda precisam ser resolvidas.

gc/arp/db/mr/aa/yr