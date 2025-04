Michelle Obama comenta boatos de divórcio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, falou abertamente sobre os recentes rumores envolvendo uma possível crise em seu casamento com Barack Obama. Aos 61 anos, Michelle afirmou que seu atual momento de autonomia pessoal tem sido confundido pelo público como sinal de distanciamento conjugal.

"É a primeira vez na vida que todas as minhas escolhas são feitas por mim", disse ela durante sua participação no podcast "Work in Progress", da iHeart Radio.

Michelle explicou que, por anos, viveu em função das necessidades da família e do cargo de primeira-dama, o que a impedia de tomar decisões individuais. "Eu dizia: ?preciso cuidar das meninas?, ou ?preciso garantir que o presidente esteja bem?. Eram sempre justificativas que me impediam de fazer algo só por mim", contou.

Segundo ela, esse novo momento de liberdade, em que não há mais desculpas para adiar decisões, também trouxe um choque para o olhar do público. "No fim, não posso culpar ninguém além de mim mesma pelas escolhas ou indecisões. Se for honesta, eu poderia ter feito isso anos atrás, mas não me dei essa liberdade", refletiu.

Michelle também abordou como esse processo de reencontro consigo mesma acabou alimentando interpretações distorcidas sobre seu casamento. "É justamente esse o desafio que muitas de nós, mulheres, enfrentamos - o receio constante de decepcionar as expectativas alheias. Neste ano, por exemplo, bastou eu priorizar o que realmente gosto para surgirem suposições equivocadas. Não imaginam que posso escolher por mim. Por isso, muitos passaram a acreditar que meu marido e eu estávamos nos divorciando".

Apesar dos boatos, Michelle não mencionou qualquer crise real no relacionamento com Barack Obama, com quem está casada há mais de 30 anos. Ao contrário, afirmou estarem passando por um momento de amadurecimento pessoal.