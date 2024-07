A campanha eleitoral americana entrou nos últimos 100 dias. Com a proximidade das eleições, a ex-primeira-dama Michelle Obama divulgou um vídeo em redes sociais para estimular o voto, explicando porque é importante a participação popular. Nos Estados Unidos, ir às urnas não é obrigatório. A publicação inclui nomes como Megan Rapinoe, Shonda Rhimes e Chris Paul e foi feita dias após o casal Obama declarar apoio a Kamala Harris.





No vídeo, todos pedem aos espectadores para escolher um candidato antes da eleição dos EUA, a pedido do When We All Vote, empresa apartidária lançada pelo ex-presidente Barack Obama em 2018 para aumentar a participação dos eleitores. “Vocês vão votar este ano?”, questiona Michelle no começo do vídeo.





A ex-jogadora de futebol feminino Megan Rapinoe, que já fez críticas abertas a Donald Trump, foi a primeira a responder. "Sim, com certeza", responde orgulhosamente. Seguida da criadora de ‘Bridgerton’, Shonda Rimes.





Depois de vários artistas responderem ao chamado de Obama, Michelle volta à tela, se dirigindo aos seus seguidores. “Agora é a vez de vocês atenderem a ligação", diz, lembrando o público de que a eleição está "a apenas 100 dias de distância".





Todos emitiram um "Junte-se a nós" antes de Obama terminar o vídeo, pedindo que as pessoas "registrem-se preparem-se para votar com When We All Vote". Apesar de a iniciativa ser apartidária, o recente apoio a Kamala Harris levantou dúvidas sobre o teor do vídeo, bem como o time de estrelas, abertamente progressista. Michelle cita que os direitos reprodutivos e ações sobre o meio ambiente serão decididos nas urnas.





A When We All Vote coloca todos os seus membros como presidentes, incluindo nomes como Tom Hanks, Selena Gomez e Jennifer Lopez.

Apoio a Kamala Harris

O partido democrata ainda não apontou um novo candidato para substituir Joe Biden, que anunciou sua desistência no último dia 21. A expectativa é que a vice, Kamala Harris, seja a substituta. O nome de Michelle Obama também foi apontada como uma opção.





Apenas 23 minutos depois da retirada de sua candidatura, Biden anunciou apoio à ex-companheira de chapa. O casal Obama só se manifestou no final da semana passada. Em um vídeo publicado por Kamala, ela conversa com Michelle e Barack. Segundo o Daily Mail, uma autoridade democrata disse que o ex-presidente queria fazer algo "mais do que uma declaração" e que o anúncio foi adiado para não ofuscar o discurso de Biden na quarta-feira à noite.





"Não posso ter esse telefonema sem dizer à minha garota Kamala, estou orgulhosa de você", Michelle é ouvida dizendo a Harris no trecho. "Isso vai ser histórico."





O opositor, Donald Trump, foi a público dizer que não finalizaria o cronograma de debates até que "os democratas decidissem formalmente sobre seu indicado". "Há um forte sentimento entre muitos no Partido Democrata — principalmente Barack Hussein Obama — de que Kamala Harris é uma fraude marxista que não pode derrotar o presidente Trump, e eles ainda estão esperando por alguém 'melhor'", disse o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, na noite de quinta-feira.





No entanto, o nome só deve ser formalmente anunciado durante a convenção do partido, marcada para 7 de agosto.