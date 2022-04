Série revela o poder de Michelle Obama, Betty Ford e Eleanor Roosevelt

Viola Davis faz o papel de Michelle Obama em "The first lady" (foto: PARAMOUNT/DIVULGAÇÃO)



Uma tríade do primeiro time está à frente de “The first lady”, série que a plataforma Paramount+ lança na segunda-feira (18/4). Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson interpretam as três primeiras-damas dos Estados Unidos que fizeram história: Michelle Obama, Betty Ford e Eleanor Roosevelt, respectivamente.

ESCOLHAS

A ideia da produção, dirigida também por uma mulher, a dinamarquesa Susanne Bier, que esteve à frente de séries de prestígio como “The undoing” (2020) e “The night manager” (2016), é mostrar os bastidores e as escolhas do trio.

Eleanor Roosevelt (1884-1962) teve programa de rádio, coluna em jornal e identidade política própria, defendendo a igualdade das mulheres e os direitos civis. Ela trouxe o papel da primeira-dama para o século 20 quando esteve no posto (entre 1933 e 1945). Após a morte de Franklin Delano Roosevelt, manteve voz ativa, principalmente na seara dos direitos humanos.

Betty Ford (1918-2011) usou seu próprio diagnóstico de câncer de mama para aumentar a conscientização sobre a doença enquanto esteve na Casa Branca (a gestão do marido, Gerald Ford, foi entre 1974 e 1977). Depois, fundou o Centro Betty Ford para tratamento de drogas e álcool na Califórnia.

Presença fortíssima na gestão Barack Obama (2009 a 2016), Michelle é uma força midiática na atualidade. A série explora tanto momentos públicos – ela cuidava da própria horta, na Casa Branca – quanto privados.

A Michelle de Viola Davis (que exagera nas caras e bocas) está constantemente em rusgas – seja com o chefe de gabinete de Obama, seja com Hillary Clinton (Kate Burton).





“THE FIRST LADY”





Aqui em segundo plano, os ex-presidentes são interpretados por Aaron Eckhart (Gerald Ford), Kiefer Sutherland (Franklin Roosevelt) e O-T Fagbenle (Barack Obama).Série em dez episódios. Estreia segunda-feira (18/4), no Paramount+. Um novo episódio a cada segunda.