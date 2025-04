Irmã de Kim Jong Un diz que desnuclearização da Coreia do Norte é um 'sonho'

A influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un criticou os esforços promovidos pelos Estados Unidos para eliminar as armas atômicas de seu país e afirmou que a desnuclearização da Coreia do Norte é um "sonho".

Ela fez o comentário depois que diplomatas da Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos divulgaram um comunicado na semana passada, à margem de uma reunião de cúpula da Otan, na qual "reafirmaram seu compromisso firme com a completa desnuclearização" do país asiático isolado.

Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano, afirmou que qualquer discussão para convencer seu país a renunciar às armas nucleares "não é mais que um sonho que nunca se tornará realidade", informou a agência oficial de notícias KCNA.

"Se alguém fala abertamente sobre desmantelar nossas armas nucleares (...) constituiria o ato mais hostil de negação da soberania da Coreia do Norte", declarou na terça-feira.

"Apenas revelou plenamente o desconforto dos Estados Unidos, Japão e RDC (Coreia do Sul) em seu desespero por falar em coro sobre a 'desnuclearização'", acrescentou, ao comentar a nota dos três países.

Em seu primeiro mandato, o presidente americano Donald Trump se reuniu com Kim Jong Un em 2018 e 2019 para buscar de um acordo de desnuclearização.

Mas depois da segunda reunião, que terminou sem acordo, Pyongyang intensificou os esforços para fortalecer sua capacidade militar e nuclear.

kjk/ceb/dhc/mas/atm/fp