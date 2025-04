Djokovic chega a Montecarlo "sem expectativas elevadas" após infecção no olho

Vice-campeão há uma semana do Masters 1000 de Miami, o número 5 do mundo Novak Djokovic garantiu neste domingo (6) que não tem expectativas "muito altas" para o Masters 1000 de Monte Carlo, ao qual chega afetado após sofrer uma infecção no olho.

"Estou feliz por ter encontrado alegria na quadra de Miami e um certo nível de desempenho", comemorou o ex-número 1 do mundo, duas vezes campeão no Principado (2013 e 2015), em entrevista coletiva.

"Veremos se consigo continuar neste caminho no saibro, que é obviamente uma superfície muito diferente" das quadras duras de Miami.

"Não tive muito tempo para me habituar" ao saibro, "por isso as minhas expectativas em termos de resultados não são muito elevadas" em Monte Carlo, disse o sérvio de 37 anos, vencedor de 24 títulos de Grand Slam.

"Trata-se mais de tentar acumular partidas e chegar ao auge da forma no final da temporada do saibro, em Paris", onde será disputado Roland Garros (de 25 de maio a 8 de junho), o segundo 'major' da temporada.

Com desconforto devido a uma infecção ocular, Djokovic reconheceu neste domingo que este pequeno contratempo de saúde o fez duvidar da sua participação em Monte Carlo.

Isento de disputar a primeira rodada, Djokovic estreia no torneio monegasco contra o vencedor da partida entre o chileno Alejandro Tabilo (32º) e o suíço Stanislas Wawrinka (161º).

