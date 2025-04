Netanyahu chega à Hungria em desafio a mandado de prisão do TPI

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chegou nesta quinta-feira (3, data local) à Hungria, desafiando um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por supostos crimes de guerra em Gaza, informou o ministro da Defesa húngaro.

A Hungria firmou em 1999 o Estatuto de Roma, o tratado internacional que criou o TPI, e o ratificou dois anos mais tarde, durante a primeira gestão do primeiro-ministro Viktor Orban.

"Bem-vindo a Budapeste, Benjamin Netanyahu!", escreveu no Facebook o ministro húngaro Kristof Szalay-Bobrovniczky, no início da visita do chefe de governo israelense a convite de Orban.

Está previsto que Netanyahu se reúna com o primeiro-ministro e ofereça uma coletiva de imprensa conjunta horas mais tarde nesta quinta.

Orban convidou seu colega israelense em novembro, um dia depois de o TPI emitir sua ordem de captura.

O governante húngaro prometeu desacatar a ordem, apesar de ser membro do TPI, ao afirmar que a decisão "interfere em um conflito em andamento [...] com fins políticos".

O TPI, com sede em Haia, alegou que cumprir o mandado é uma "obrigação legal" da Hungria e sua "responsabilidade para com os outros estados-parte".

