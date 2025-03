Trump diz estar irritado com Putin e ameaça impor tarifas à Rússia e Irã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (30) estar muito irritado com seu homólogo russo, Vladimir Putin, pelos ataques à credibilidade do ucraniano Volodimir Zelenski. Dita em entrevista à NBC News, a fala representa uma mudança de tom radical do republicano, que, desde que voltou à Casa Branca, vinha se aproximando mais de Moscou e criticava ele próprio o presidente da Ucrânia.

Trump também ameaçou impor novas tarifas ao petróleo da Rússia e disse que espera falar com Putin nos próximos dias. A declaração pode ser uma reação a um pedido que Putin teria feito na sexta-feira (28), segundo a agência de notícias AFP, da formação de um governo de transição na Ucrânia, o que afastaria Zelenski do cargo.

"Se a Rússia e eu não conseguirmos chegar a um acordo para parar o derramamento de sangue na Ucrânia, e se eu achar que foi culpa da Rússia, vou impor tarifas secundárias sobre todo o petróleo vindo de lá", disse o presidente americano. "Isso significaria que, se você comprar petróleo da Rússia, não poderá fazer negócios nos EUA".

Trump afirmou que Putin sabe de sua irritação, mas ressaltou o relacionamento "muito bom" de ambos e disse que "a raiva se dissiparia rapidamente se ele [o russo] fizer a coisa certa."

Até então, Trump voltava suas críticas apenas a Zelenski, chamando o ucraniano, por exemplo, de ditador. Há um mês, os presidentes se encontraram, mas o esforço de líderes europeus para aproximá-los resultou em uma discussão em público no Salão Oval da Casa Branca --uma humilhação para o ucraniano, para quem os EUA sob o governo de Joe Biden eram os principais aliados na guerra que já dura mais de três anos.

Durante a entrevista à NBC, Trump também ameaçou o Irã ao falar da tentativa de acordo entre Washington e Teerã sobre um programa nuclear. "Se eles não fizerem um acordo, haverá bombardeio. Mas há uma chance de que, se eles não fizerem um acordo, eu imponha tarifas secundárias a eles, como fiz há quatro anos." Sem detalhar, o presidente disse que autoridades dos dois países estão conversando.

Em seu primeiro mandato (2017-2021), Trump retirou os EUA de um acordo de 2015 entre o Irã e potências mundiais que impunha limites rigorosos às atividades nucleares disputadas de Teerã em troca de alívio de sanções. Desde então, Teerã ultrapassou os limites acordados em seu programa de enriquecimento de urânio.

Países ocidentais acusam o Irã de ter uma agenda clandestina para desenvolver armas nucleares, enriquecendo urânio a um nível elevado, acima do justificável para um programa de energia atômica civil. Até agora, o país islâmico rejeitou o aviso de Trump para fazer um acordo ou enfrentar consequências militares.