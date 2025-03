Terremoto mata mais de 1.700 e agrava crises acumuladas em Mianmar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao mesmo tempo em que tentam resgatar sobreviventes do terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Mianmar, no Sudeste Asiático, na sexta-feira (28), moradores e socorristas convivem com ataques aéreos realizados pelo próprio Exército. As ofensivas da guerra civil não foram interrompidas após o tremor, um dos maiores a atingir a nação, deixar mais de 1.700 mortos, segundo a junta militar que governa o país.

Ainda há cerca de 3.400 pessoas feridas e 300 desaparecidas, de acordo com o último balanço das autoridades mianmarenses. Neste domingo (30), um novo abalo de magnitude 5,1, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, paralisou temporariamente as operações de resgate. Na Tailândia, o número de mortos pelo terremoto subiu para 17.

Diante da falta de equipamentos, maquinários e socorristas, moradores de Mandalay cavavam com as próprias mãos para tentar salvar pessoas que estavam sob os escombros nas primeiras horas após o terremoto. Vizinha da região de Sagaing, onde foi localizado o epicentro, a cidade é a segunda maior do país e também a mais atingida.





No sábado (29), as buscas foram reforçadas com a chegada de 82 pessoas da equipe de resgate chinesa. Índia, Malásia, Rússia, Singapura e Tailândia também enviaram suprimentos e socorristas, mas há dúvidas sobre como a ajuda que foi destinada a Naypyitaw, onde vivem os militares da junta, será distribuída. A capital foi menos atingida que Mandalay, onde o terremoto provocou o desabamento de construções e pontes e danificou rodovias.

Agências humanitárias têm alertado que Mianmar não tem estrutura para enfrentar os impactos do desastre. Em crise política desde 2021, quando o Exército deu um golpe de Estado e depôs o governo civil eleito afirmando que havia fraude nas eleições, o país vive em contexto de violência generalizada e está com o sistema de saúde sobrecarregado por surtos de cólera e outras doenças.

Antes do terremoto, a ONU (Organização das Nações Unidas) estimava que a fome ameaçaria cerca de um terço da população em 2025. Agora, a assistência aos sobreviventes é afetada pela escassez de suprimentos médicos, como materiais para tratar fraturas e ferimentos graves, bolsas de sangue, produtos anestésicos e até medicamentos essenciais. Os danos estruturais em hospitais, estradas e redes de comunicação tornam as operações de resgate ainda mais difíceis.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) enviou quase três toneladas de suprimentos médicos para hospitais em Mandalay e Naypyitaw, onde estão tratando milhares de feridos estão sendo tratados. A Cruz Vermelha lançou uma campanha para arrecadar US$ 100 milhões (R$ 576,5 milhões) e, além de socorristas, a China se comprometeu a fornecer o equivalente a US$ 13,8 milhões (quase R$ 79,6 milhões) em ajuda.

