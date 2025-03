Vídeo mostra policial jogando basquete enquanto casa pega fogo

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma cena inusitada: um policial joga basquete enquanto, ao fundo, uma casa pega fogo atrás da cesta. O incidente ocorreu no dia 21 de março e foi compartilhado pela página WhatIsNewYork no Instagram.

Segundo o jornal norte-americano New York Post, a ocorrência aconteceu no bairro de Flatbush, em Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com informações do corpo de bombeiros da cidade, o incêndio teve origem em uma área residencial.

No dia seguinte ao ocorrido, antes do vídeo viralizar, o Comissário Robert Tucker disse em entrevista coletiva que os agentes de segurança fizeram um "trabalho incrível enquanto trabalhavam contra condições climáticas desfavoráveis e com a queda de um dos prédios do complexo residencial".

Ainda de acordo com a corporação, uma pessoa ficou ferida no incêndio.

