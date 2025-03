Com novo técnico Igor Tudor, Juventus tenta se reerguer na reta final do Italiano

Após a curta passagem de Thiago Motta, apenas oito meses no comando, a Juventus se colocou nas mãos do croata Igor Tudor, conhecido por seu perfil motivador, para encerrar a temporada com dignidade depois de um longo período em que não conseguiu decolar.

O time está na quinta posição na Serie A e foi eliminado da Liga dos Campeões e da Copa da Itália. No domingo, a diretoria demitiu Motta, que não atingiu o objetivo depois de uma carreira promissora no Bologna.

A equipe de Turim optou por um ex-jogador da casa, Tudor, que tentará mostrar nas nove rodadas restantes da Serie A que está qualificado para o cargo e tem condições de garantir sua vaga na próxima Liga dos Campeões, após assinar contrato até o final da temporada.

Um novo vínculo dependerá de seu desempenho, enquanto a imprensa cogita nomes de prestígio como Antonio Conte, Roberto Mancini e Gian Piero Gasperini como possíveis treinadores na próxima temporada.

- Motta: 12 pontos a menos que Allegri -

Dois números evidenciam as dificuldades da equipe na 'era Motta': 13, como o número de empates na Serie A, e 12, a diferença de pontos nesta fase da competição em relação à temporada passada com Massimiliano Allegri, que naquele momento já era criticado.

Tudor, peça importante da 'Juve' em campo (1998-2005 e 2006-07), comandou Hellas Verona (2021-22), Olympique de Marselha (2022-23) e Lazio (2024).

O primeiro teste será em casa, no sábado, contra o Genoa (12º).

Na luta pelo título, o Napoli, que somou apenas oito pontos desde o final de janeiro e tem três a menos que o líder Inter de Milão, precisa mudar a dinâmica para não entregar o título de bandeja. Recebe a Udinese no domingo.

Já a Inter vive uma maratona de jogos decisivos. A equipe de Simone Inzaghi abre as quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern, no dia 8 de abril, em Munique. E na próxima quarta-feira joga o clássico contra o Milan no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália.

Antes, no domingo, recebe a Udinese (10ª) pela Serie A, com o capitão Lautaro Martínez e o holandês Denzel Dumfries ausentes devido a lesões.

--- Programação da 30ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(11h00) Como - Empoli

Unione Venezia - Bologna

(14h00) Juventus - Genoa

(16h45) Lecce - Roma

- Domingo:

(07h30) Cagliari - Monza

(10h00) Fiorentina - Atalanta

(13h003) Inter - Udinese

(15h45) Napoli - Milan

- Segunda-feira:

(13h30) Hellas Verona - Parma

(15h45) Lazio - Torino

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 64 29 19 7 3 65 27 38

2. Napoli 61 29 18 7 4 45 23 22

3. Atalanta 58 29 17 7 5 63 28 35

4. Bologna 53 29 14 11 4 49 34 15

5. Juventus 52 29 13 13 3 45 28 17

6. Lazio 51 29 15 6 8 50 41 9

7. Roma 49 29 14 7 8 44 30 14

8. Fiorentina 48 29 14 6 9 46 30 16

9. Milan 47 29 13 8 8 44 33 11

10. Udinese 40 29 11 7 11 35 39 -4

11. Torino 38 29 9 11 9 34 34 0

12. Genoa 35 29 8 11 10 28 37 -9

13. Como 29 29 7 8 14 35 46 -11

14. Hellas Verona 29 29 9 2 18 29 58 -29

15. Cagliari 26 29 6 8 15 28 44 -16

16. Lecce 25 29 6 7 16 21 48 -27

17. Parma 25 29 5 10 14 35 49 -14

18. Empoli 22 29 4 10 15 23 46 -23

19. Unione Venezia 20 29 3 11 15 23 42 -19

20. Monza 15 29 2 9 18 24 49 -25

