Com objetivos distintos, Argentina e Brasil fazem clássico nas Eliminatórias

A Argentina só precisa de um ponto para ir à Copa do Mundo de 2026 e tentará a vaga antecipada no clássico desta terça-feira (25) contra o Brasil, que ainda precisa se afirmar nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Faltando cinco rodadas para o final da competição, a 'Albiceleste' lidera com 28 pontos, contra 22 do Equador (2º) e 21 do Brasil (3º), com Uruguai (4º, 20 pontos), Paraguai (5º, 20 pontos) e Colômbia (6ª, 19 pontos) completando a zona de classificação direta para o Mundial do ano que vem.

Com a missão praticamente cumprida, a Argentina quer colocar a cereja do bolo e garantir a classificação no clássico em casa contra o arquirrival Brasil.

Do outro lado, a Seleção Brasileira, em busca de uma vitória para ganhar confiança na reta final das eliminatórias, tentará se vingar de sua primeira derrota como mandante na história da competição (1 a 0 para os argentinos no Maracanã, em novembro de 2023).

- Neymar e Messi ausentes -

Desta vez, o clássico terá a ausência dos principais nomes das duas seleções, ambos lesionados: Neymar e Lionel Messi.

Na rodada passada, a Argentina conseguiu uma vitória valiosa sobre o Uruguai em Montevidéu (1 a 0), enquanto o Brasil sofreu até os acréscimos para bater a Colômbia por 2 a 1, com um salvador gol de Vinícius Júnior.

"Brasil é Brasil. Tem grandíssimos jogadores, entre os melhores do mundo, e sempre será um adversário temível, respeitado por nós", destacou o técnico do time argentino, Lionell Scaloni.

Além de Messi, Scaloni não contará com os atacantes Paulo Dybala e Lautaro Martínez, ambos lesionados, mas terá de volta o volante Rodrigo de Paul, fora contra o Uruguai por um desconforto, que deve entrar na vaga de Leandro Paredes ou Giuliano Simeone.

"É uma decisão da comissão técnica, mas estou à disposição. Estes são os melhores jogos, já joguei várias vezes. Argentina x Brasil é o clássico que todo mundo assiste, o mais importante entre seleções", considerou De Paul.

- Brasil com mudanças -

A vitória sobre a Colômbia também foi valiosa para a Seleção, mas deixou a equipe desfalcada para o duelo com os argentinos: Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães receberam cartão amarelo e estão suspensos, enquanto Alisson e Gerson sofreram lesão.

Estas ausências se somam às de Neymar, Danilo e Éderson, que tiveram que ser cortados da convocação do técnico Dorival Júnior devido a problemas físicos.

Nesse contexto, foram convocados de última hora João Gomes (Wolverhampton/ING), Beraldo (Paris Saint-Germain/FRA), Éderson (Atalanta/ITA) e Weverton (Palmeiras).

O goleiro Bento declarou em entrevista coletiva que o clássico será "um jogo parecido com um de Libertadores, sempre muito pegado. A Argentina gosta de provocar, chegar mais forte".

"Vai ser um jogo truncado, quem estiver mais concentrado vai sair com a vantagem", acrescentou.

O atacante Raphinha mostrou confiança e provocou os argentinos, prometendo um gol na partida.

"Porrada neles. Sem dúvida. Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver que ser!", disse o jogador do Barcelona em entrevista ao ex-atacante Romário.

Dentro de um retrospecto muito equilibrado, a Argentina venceu três dos últimos quatro jogos contra o Brasil, incluindo a final da Copa América de 2021 e o duelo no primeiro turno das Eliminatórias, enquanto a última vitória da Seleção foi na semifinal da Copa América de 2019.

O clássico será disputado nesta terça-feira, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, a partir das 21h00 (horário de Brasília), com arbitragem do colombiano Andrés Rojas.

- Escalações prováveis:

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico - Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández - Thiago Almada e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Brasil: Bento - Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana - André, Joelinton e Raphinha - Vinícius Júnior, Rodrygo e Matheus Cunha. Técnico: Dorival Júnior.

