O alerta da Tesla de Elon Musk sobre as tarifas aplicadas por Trump

A fabricante de carros elétricos de Elon Musk, a Tesla, alertou que ela e outros exportadores americanos podem ser prejudicados por países por conta da retaliação às tarifas comerciais de Donald Trump.

Musk é um aliado próximo do presidente dos Estados Unidos e está liderando esforços para reduzir o tamanho do governo federal.

Mas, em uma carta não assinada endereçada ao representante comercial dos EUA, a Tesla disse que, embora "apoie" o comércio justo, estava preocupada de que os exportadores americanos estivessem "expostos a impactos desproporcionais" se outros países retaliassem as tarifas criadas por Trump.

A carta foi datada do mesmo dia em que Trump organizou um evento na Casa Branca, no qual prometeu comprar um Tesla, em uma demonstração de apoio a Musk.

Não está claro quem na Tesla escreveu a carta, pois ela não é assinada, ou se Musk estava ciente dela.

O preço das ações da Tesla caiu 40% desde o início do ano. Musk é o presidente-executivo da montadora e, embora alguns tenham argumentado que seu alinhamento com o governo Trump está prejudicando sua marca, analistas de mercado dizem que a queda nas ações é mais sobre preocupações com a Tesla atingir as metas de produção e uma queda nas vendas em 2024.

Na carta, a Tesla diz que faz mudanças em suas cadeias de suprimentos para encontrar o máximo de fornecedores locais para seus carros e baterias, para defender menos de mercados estrangeiros.

"Mesmo assim", alertou, "mesmo com a localização agressiva da cadeia de suprimentos, certas peças e componentes são difíceis ou impossíveis de obter dentro dos Estados Unidos".

O presidente dos EUA impôs uma tarifa adicional de 20% sobre todas as importações da China, levando Pequim a responder com taxas retaliatórias, inclusive sobre carros. A China é o segundo maior mercado da Tesla depois dos EUA.

"Por exemplo, ações comerciais anteriores dos Estados Unidos resultaram em reações imediatas dos países-alvo, incluindo tarifas aumentadas sobre veículos elétricos importados para esses países", diz a carta.

A União Europeia e o Canadá ameaçaram retaliações radicais por conta de novas tarifas sobre exportações de aço e alumínio para os Estados Unidos, que entraram em vigor no início desta semana.

Getty Images Donald Trump disse que o comércio internacional é manipulado contra os EUA

Manifestantes atacaram showrooms da Tesla nas últimas semanas em protesto contra o cargo de responsável por cortes de custos de Musk na administração de Trump, na qual ele é chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge).

No início desta semana, Trump organizou um evento na Casa Branca onde disse que as pessoas que protestavam contra a Tesla deveriam ser rotuladas como terroristas domésticos, enquanto estava sentado no banco do motorista de um Tesla vermelho novinho que ele disse que planejava comprar.

Trump disse que os manifestantes estavam "prejudicando uma grande empresa americana" e qualquer um que usasse violência contra a fabricante de carros elétricos "passaria pelo inferno".