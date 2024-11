O bilionário sul-africano Elon Musk é, depois de Donald Trump, o grande vitorioso da eleição presidencial americana. Maior doador da campanha do republicano – ele investiu impressionantes US$ 130 milhões no certame –, Musk não se limitou a ser um provedor financeiro. O dono da Tesla fez campanha ativa na sua rede social X, recrutou aliados, participou da elaboração de propostas de governo e exerceu o papel de conselheiro político e inspirador. O que receberá em troca? Para analistas, mudanças regulatórias feitas pela futura administração certamente beneficiarão o amigo número 1 de Trump, além de incentivos tributários e apoios a novos projetos empresariais. Após o anúncio da vitória do republicano, a cotação das ações da Tesla chegou a subir 15%, enquanto os papéis de montadoras concorrentes foram na direção oposta. Como se não bastasse ser o homem mais rico do mundo, Musk terá agora um poderio ainda mais avassalador.

EDP investe R$ 218 milhões em usinas solares

A empresa portuguesa EDP comprou, por R$ 218 milhões, 16 usinas solares do país na modalidade conhecida como geração distribuída. O acordo, fechado com o Grupo Tangipar, inclui projetos localizados na Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. Com isso, a EDP passa a operar 90 usinas solares no mercado brasileiro. Novas aquisições estão a caminho. Até 2026, a empresa prevê atingir a capacidade instalada de 500 MWp, com investimentos anuais de aproximadamente R$ 600 milhões.

Gol fecha acordo para reestruturar dívidas

Depois das fortes turbulências ao longo de 2024, a companhia aérea Gol busca recuperar o fôlego. A empresa fechou um acordo com a Abra, sua principal investidora, para levantar até US$ 1,8 bilhão por meio de uma linha de crédito. Segundo a Gol, a iniciativa deverá eliminar incertezas jurídicas e contribuir para o seu processo de recuperação. “Com este acordo, temos a maior parte dos principais termos do nosso plano de reestruturação definidos”, disse Celso Ferrer, presidente da empresa.



Profissionais com nível superior avançam no agro

Um levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), mostra que, desde 2012, no início da série histórica, o perfil de mão de obra do agro por escolaridade sofreu uma transformação radical. Em pouco mais de 10 anos, o número de trabalhadores de nível superior cresceu quase 80%. No mesmo período, houve decréscimo entre aqueles que têm apenas o ensino fundamental ou sem instrução.

Rapidinhas



A GAT InfoSec, empresa de software que produz soluções para mapeamento e gerenciamento de riscos cibernéticos, foi incluída na lista de Empresas Estratégicas de Defesa (EED) do Ministério da Defesa. Trata-se de um status concedido a companhias que fornecem produtos e serviços considerados vitais para a preservação da segurança nacional.

A inclusão da GAT InfoSec ocorre em um contexto de atenção cada vez maior da comunidade internacional aos riscos cibernéticos. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, no início do ano, foi apresentado o estudo Global Risks Report, que mostrou que a ciber-insegurança é um dos quatro maiores riscos da atualidade, na visão dos líderes globais.

O streaming de livros Minha Biblioteca, que está presente em 80% das instituições de ensino do país, identificou 21 milhões de interações – trata-se do uso de recursos como realces, anotações e páginas favoritas – na plataforma de janeiro a junho. A ferramenta tem se consolidado como aliada dos estudantes.

Na era sustentável, os bio insumos são um caminho sem volta. De acordo com projeção da CropLife, entidade que representa o setor no país, o valor de mercado desses produtos no Brasil poderá triplicar até 2032, chegando a US$ 45 bilhões. Por aqui, as culturas que mais usam bio insumos são soja e cana-de-açúcar.

US$ 34 trilhões

é o valor da dívida pública que o futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, herdará. A conta equivale a 99% do PIB americano.

