Porcos que morreriam em exposição de arte desaparecem de museu

Três leitões desapareceram misteriosamente no último fim de semana após serem deixados em uma exposição de arte em Copenhague, na Dinamarca. Os suínos serviriam como parte de um projeto que possuía o objetivo de criticar o tratamento de animais no país. A obra, intitulada "Agora você se importa?" ("And now you care?", no original), foi idealizada pelo artista chileno Marco Evaristti, que havia afirmado que os porcos seriam deixados para morrer de fome como uma denúncia das condições de criação de suínos no país, um dos maiores exportadores de carne suína do mundo.

Segundo o The New York Times, Evaristti explicou que a ideia de sua exposição era "acordar a sociedade dinamarquesa" para os maus-tratos aos porcos. Ele ainda citou estatísticas alarmantes, indicando que dezenas de milhares de porcos morrem diariamente devido às péssimas condições em que são mantidos nas fazendas do país.

De acordo com o chileno, os leitões seriam alimentados com água, mas não com comida, e estariam destinados a viver até cinco dias. Em uma outra declaração, ele afirmou que não comeria nem beberia até o fim da experiência, como parte do protesto.

Porquinhos que seriam usados na exposição Foto: Emil Nicolai Helms/AFP

No entanto, os leitões não chegaram a morrer. Na manhã do último sábado (1/3), enquanto o espaço da exposição era higienizado, um grupo de defensores dos direitos dos animais entrou no local para verificar o bem-estar dos mesmos. Após a saída desses ativistas, os porcos desapareceram.

"Os faxineiros fecharam a porta enquanto limpavam o banheiro, e depois de apenas quatro minutos, ao saírem, não havia mais porcos", relatou o artista.

A organização Anima International Denmark, uma das principais entidades de defesa dos direitos dos animais no país, foi rápida em reagir e denunciar o caso. Mathias Madsen, gerente de campanha da organização, comentou que a entidade havia informado à polícia sobre os planos de Evaristti, uma vez que a ação de deixar os leitões morrerem de fome violaria várias seções da Lei de Bem-Estar Animal Dinamarquesa. "Queríamos que as autoridades estivessem preparadas para intervir", afirmou Madsen.

A controvérsia gerada pela obra também evidenciou a indignação pública com o sofrimento animal. "A forte reação à exposição é um lembrete de que as pessoas consideram o sofrimento dos animais inaceitável", acrescentou Madsen.

A Dinamarca, com cerca de 5 mil fazendas de suínos, é responsável por produzir aproximadamente 28 milhões de porcos anualmente, sendo que mais de 70% da carne suína produzida é exportada para países da União Europeia, de acordo com o Conselho Dinamarquês de Agricultura e Alimentos.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos