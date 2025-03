EUA deixa de compartilhar dados de inteligência com Ucrânia

Os Estados Unidos interromperam o compartilhamento de dados de inteligência com a Ucrânia após um confronto entre os líderes dos dois países na Casa Branca, disse o diretor da CIA, John Ratcliffe, nesta quarta-feira (5).

O presidente americano, Donald Trump, e o mandatário ucraniano, Volodimir Zelensky, tiveram uma discussão pública no Salão Oval na semana passada que levou Washington a suspender a ajuda militar a Kiev.

Ratcliffe confirmou que o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia, essencial para conter a invasão russa, também foi congelado.

"O presidente Trump tinha dúvidas reais sobre se o presidente Zelensky estava comprometido com o processo de paz", disse Ratcliffe à Fox News.

O diretor da CIA afirmou que a pausa "na frente militar e na frente de inteligência" é temporária e que os Estados Unidos voltarão a "trabalhar lado a lado com a Ucrânia".

Na terça-feira, Trump disse que Zelensky lhe garantiu que estava pronto para negociar o fim da guerra com a Rússia e assinar um acordo para a exploração de minerais pelos Estados Unidos na Ucrânia.

O presidente ucraniano publicou em suas redes sociais que o episódio da semana passada com Trump na Casa Branca foi "lamentável" e que sua intenção é "consertar as coisas" com o republicano, em uma tentativa de redirecionar a relação entre os dois.

Em seu discurso ao Congresso dos EUA, Trump leu uma carta de Zelensky: "A Ucrânia está pronta para se sentar à mesa de negociações o mais rápido possível para trazer uma paz duradoura. Ninguém quer a paz mais do que os ucranianos", dizia a carta.

bgs/bjt/dga/nn/aa/yr