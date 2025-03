Nasce o quarto filho de Musk com Shivon Zilis; é o 14º filho do empresário

Aos 53 anos, Elon Musk se tornou pai pela 14ª vez. O anúncio do nascimento de um novo herdeiro do empresário sul-africano foi feito no X (o antigo Twitter) pela mãe da criança, Shivon Zilis, com quem ele já tinha outros três filhos, os gêmeos Strider e Azure e a menina Arcadia.

"Conversei com Elon e, à luz do aniversário da linda Arcadia, sentimos que era melhor também compartilhar diretamente sobre nosso maravilhoso e incrível filho Seldon Lycurgus", escreveu. "Ele foi construído como um gigante, com um sólido coração de ouro. Amo-o tanto."

O bilionário, que costuma ser bastante ativo na rede social da qual é dono, respondeu à publicação apenas com um emoji de coração. O dia exato do nascimento de Seldon Lycurgus não foi informado.

Vale lembrar que, há apenas algumas semanas, o número de filhos de Elon já havia crescido para 13. Foi quando a escritora e influenciadora Ashley St. Clair também afirmou que teve um filho com o empresário.

A criança, que não teve o nome revelado, tem 5 meses e está no centro de uma ação que St. Clair move contra o empresário. Ela pede a guarda integral da criança e diz que o sul-africano só viu a criança três vezes na vida.

Os outros filhos de Elon Musk são de outras duas mulheres. Justine Musk, sua primeira esposa, é mãe de seis herdeiros do empresário. Já a cantora Grimes deu à luz outros três, entre eles o pequeno X Æ A-Xii, que recentemente viralizou ao mandar Donald Trump calar a boca.

