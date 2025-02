Juiz federal dá prazo final para que governo Trump retome ajuda externa

Um juiz federal de Washington ordenou nesta terça-feira (25/2) que o governo do presidente Donald Trump pague os fundos de ajuda externa aos contratados e beneficiários de subsídios até o fim da noite de quarta (26/2).

A decisão afirma que não há sinais de que o governo tenha tomado qualquer medida para cumprir a ordem anterior de descongelar os fundos. A determinação do juiz distrital Amir Ali foi dada em uma audiência telefônica em um processo movido por organizações que contratam e recebem ajuda da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) e do Departamento de Estado.

Essa foi a terceira vez que Ali ordenou que os funcionários do governo liberassem fundos de ajuda externa que foram congelados depois que Trump ordenou uma pausa de 90 dias em toda a ajuda externa americana - movimento que lançou os esforços globais de ajuda humanitária no caos.

Os autores da ação judicial disseram que terão de fechar completamente as portas se não forem pagos em breve. Eles afirmam que o governo violou a lei federal e a Constituição dos EUA ao se recusar a pagar os fundos e ao desmantelar a Usaid.

A agência de ajuda externa afirmou no último domingo (23/2) que toda a sua equipe, exceto alguns funcionários essenciais, seria colocada em licença administrativa remunerada e que 1.600 cargos seriam eliminados.

A Usaid apoiou iniciativas em 160 países em 2023 e tem sido um dos principais alvos do plano de redução de custos do governo americano liderado pelo bilionário Elon Musk, à frente do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês).

Decretos de Trump

Os decretos de Trump que visam a agenda internacional englobam verbas que a Usaid destina a ONGs de todo o mundo, inclusive no Brasil. Entre os maiores beneficiários estão: Ucrânia (US$ 17 bi), Israel (US$ 3,3 bi), Jordânia (US$ 1,7 bi), Egito (US$ 1,5 bi) e Etiópia (US$ 1,6 bi).

Até mesmo países que não mantêm relações diplomáticas com os EUA já foram contemplados com os investimentos americanos. No passado, Irã e Coreia do Norte estiveram, por exemplo, no leque de atividades exercidas pela agência.

O presidente John F. Kennedy fundou a Usaid em 1961, com o intuito principal de centralizar e promover a ajuda externa dos EUA. À época, ela reuniu um rol de programas de assistência estrangeira que já estavam em vigor.