Homens encontram barras de ouro em agência bancária que seria demolida

Três homens que trabalham no setor da construção civil em Angers, na França, receberam a tarefa de demolir uma agência bancária abandonada, onde, por sorte, encontraram duas barras de ouro em um cofre, avaliadas em 200 mil euros (R$ 1,1 milhão, na cotação atual).

Bertrand Glameau, Enzo Thomasseau e Alexandre Beaussier realizavam uma limpeza no espaço até se depararem com uma bolsa de couro dentro de um cofre, local em que duas barras de ouro, de 995 gramas cada uma, foram achadas.

Em entrevista ao jornal francês Le Courrier de l'Ouest, Glameau explica a situação. "Vimos que havia duas barras de ouro dentro, com números de série e dois ou três pedaços de papel. Pesquisamos na internet: ainda vale 200.000 euros no total".

Ainda segundo o jornal, os homens, que trabalham com obras há mais de 30 anos, refletiram sobre permanecer com o dinheiro ou não, mas entraram em um consenso de entregar as peças à delegacia de polícia mais próxima.

Apesar da decisão, Glameau quis aproveitar o momento com o “tesouro", mantendo-o em casa à noite antes de levá-lo às autoridades no dia seguinte. “Coloquei as barras na minha cozinha à noite. Eu não queria deixá-las no caminhão. Tiramos fotos com meus colegas e eu apenas as mostrei para minha esposa”, conta. “Por dois minutos, pensamos que éramos ricos”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

As autoridades disseram que as duas barras provavelmente foram esquecidas quando a agência bancária foi transferida e precisarão ser devolvidas aos seus legítimos proprietários.

Os trabalhadores não receberam quaisquer compensações financeiras pela entrega.



Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice