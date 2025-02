Vídeo: apresentador corta a mão após esbravejar contra Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jon Stewart, um famoso apresentador de televisão americano, cortou a mão durante seu programa satírico ao comentar -e esbravejar- sobre medidas do governo de Donald Trump.

Ele falava de maneira furiosa sobre o preço de medicamentos e do subsídio dado pelo governo federal para a indústria farmacêutica quando pegou uma caneca ao seu lado e a quebrou na mesa.

"As empresas que subsidiamos com bilhões de dólares estão nos permitindo o privilégio de negociar o preço de 10 medicamentos", disse. "E dez são todos eles, certo? Seria constrangedor se fosse uma pequena gota no oceano, e que o povo americano não esperasse que negociássemos todos os seus medicamentos, porque já pagamos por eles com nossos subsídios!"

#JonStewart slices hand open live on #TheDailyShow ??



Last night on The Daily Show, Jon Stewart cut his hand during one of his comedic rants about DOGE. Jon smashed a coffee cup on the table for dramatic effect and said "I’ll be going to the hospital soon" after he noticed his… pic.twitter.com/HFEhTBBP6U — C O M E D Y (@funnieststandup) February 25, 2025

Quando percebeu o corte, Stewart retirou a mão da frente da câmera e a escondeu embaixo da mesa. "Vou para o hospital", disse. E depois tranquilizou a plateia: "Está tudo bem." Para prosseguir a atração, ele enfaixou a mão, mas com sangue ainda escorrendo.

"Que tal pegarmos os US$ 3 bilhões em subsídios que damos a empresas de petróleo e gás que já geraram bilhões em lucros? Que tal fecharmos a brecha de juros transportados em fundos de hedge que valem US$ 1,3 bilhão por ano?", afirmou.

Depois, o apresentador escreveu no X estar bem e fez um trocadilho com a palavra sangue em inglês ao dizer que o episódio de terça vai ser muito bom. "Sou um idiota."