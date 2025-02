Usuários semanais da OpenAI, criadora do ChatGPT, sobem 33% e chegam a 400 milhões

A empresa de inteligência artificial OpenAI registrou um aumento de 33% em seus usuários ativos semanais, chegando a 400 milhões desde dezembro passado, informou a companhia americana nesta quinta-feira (20).

Criadora do robô conversacional ChatGPT, a empresa sediada em San Francisco também assinalou que sua base de clientes empresariais dobrou, chegando a dois milhões de usuários mediante pagamento desde setembro, o que põe em destaque a rápida adoção da ferramenta de tecnologia de IA em todo o setor privado.

No entanto, a empresa, que abalou o mundo da tecnologia com o lançamento de seu chatbot em 2022, não atualizou os últimos dados de seus pacotes de ofertas Plus e Pro, que cobram dos clientes US$ 20 (R$ 114) e US$ 30 (R$ 171), respectivamente, pelo uso mais avançado da ferramenta.

"As pessoas ficam sabendo no boca a boca. Veem sua utilidade. Veem seus amigos usando", explicou o diretor de operações Brad Lightcap em entrevista à CNBC.

Estes números são divulgados em um momento em que a OpenAI enfrenta a nova e feroz concorrência de sua concorrente chinesa, DeepSeek, além de desafios legais do cofundador da OpenAI, o bilionário Elon Musk (Tesla/SpaceX), que recentemente processou a empresa por sua decisão de se tornar uma entidade com fins lucrativos.

Na segunda-feira, Musk lançou o Grok 3, o mais novo concorrente do ChatGPT no setor da inteligência artificial.

A proliferação de modelos de IA e chatbots semeia dúvidas sobre se as empresas conseguirão obter um retorno ao investimento maciço necessário para treiná-los.

