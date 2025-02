Novo boletim diz que papa teve 'leve melhora' segundo exames de sangue

O papa Francisco apresentou uma "leve melhora" de acordo com seus exames de sangue mais recentes, informou na tarde desta quarta-feira (19/02) novo boletim do Vaticano.

O pontífice segue internado tratando de uma pneumonia bilateral - quando a doença acomete os dois pulmões.

"As condições clínicas do Santo Padre estão estáveis. Os exames de sangue, avaliados pela equipe médica, mostram uma leve melhora, especialmente nos índices inflamatórios", diz nota do Vaticano.

Na tarde de quarta, Francisco recebeu a visita da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, do partido Irmãos da Itália, de direita radical.

Na terça-feira, o boletim médico informou que os exames e a radiografia do tórax apontaram que o papa enfrentava um "quadro complexo" .

Francisco, que está com 88 anos, foi internado no hospital Gemelli, em Roma, na sexta-feira (14/2) para passar por tratamento e exames de bronquite.

Antes de sua internação na semana passada, o papa teve sintomas de bronquite por vários dias e não conseguia ler discursos em compromissos de agenda.

O comunicado da segunda-feira dizia que Francisco estava "comovido com as numerosas mensagens de afeto e proximidade que continua recebendo nestas horas".

A nota também dizia que o papa "deseja agradecer àqueles que estão atualmente hospitalizados pelo carinho e amor que expressam através de desenhos e mensagens de pronta recuperação; reza pelos doentes e pede orações por ele."

No fim de semana, o Vaticano disse que o papa estava estável e que ele havia sido orientado a ficar em "repouso completo" para ajudar em sua recuperação.

O papa não pôde fazer sua oração semanal regular no domingo na Praça de São Pedro nem liderar uma missa especial para artistas para marcar o Ano do Jubileu da Igreja Católica.

O pontífice argentino está à frente da Igreja Católica Romana há 12 anos.

Em março de 2023, ele passou três noites no mesmo hospital para tratamento de bronquite.

Em dezembro do mesmo ano, ele foi forçado a cancelar sua viagem aos Emirados Árabes Unidos para a cúpula do clima COP28 por causa de outra doença.

Ao longo de sua vida, ele sofreu uma série de problemas de saúde, incluindo a remoção de parte de um dos pulmões aos 21 anos.