Papa Francisco está em situação clínica complexa e sem previsão de alta

O Papa Francisco, 88 anos, foi diagnosticado com uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias, conforme informou a sala de imprensa do Vaticano nesta segunda (17/2). O diagnóstico, segundo o Vaticano, exigiu "uma nova alteração no tratamento".

Ainda conforme a nota, publicada nos Stories do Instagram do Vaticano, "todos os exames realizados até o momento indicam um quadro clínico complexo, que exigirá uma internação hospitalar adequada".

Aos jornalistas, o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, afirmou que uma atualização do estado de saúde do chefe da Igreja Católica será divulgada à tarde, provavelmente após às 17h. Bruni também afirmou que "os tratamentos prosseguem naturalmente" e que "não há previsão sobre sua alta hospitalar e que para o Papa prevalece a regra de 'repouso absoluto' determinado pelos médicos".

Matteo também ressaltou que o pontífice “descansou bem, teve uma noite tranquila e esta manhã tomou café da manhã como nos dias anteriores”. Francisco está internado desde sexta-feira (14/2) no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma.

No domingo (16/2), o pontífice, apesar de não ter celebrado a missa, enviou uma mensagem para ser compartilhada com os fiéis na celebração que foi liderada pelo prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, cardeal José Tolentino de Mendonça.

A mensagem do Papa se dirige, especialmente, aos artistas, mas também pede orações pela paz nas áreas que enfrentam conflitos e guerra, como a Ucrânia, a Palestina e o Sudão. Francisco também agrade aos fiéis pelas orações pela saúde dele e aos profissionais de saúde que o tem acompanhado.