Papa Francisco tropeça depois de bengala quebrar no Vaticano

O Papa Francisco tropeçou ao entrar no auditório do Vaticano para uma audiência neste sábado (1º), após o cabo de sua bengala quebrar.

Pontífice quase caiu, mas não se machucou. Segundo notícia da agência AP (Associated Press), após o tropeço, ele precisou ser auxiliado por dois funcionários até se encaminhar a sua cadeira no palco do auditório.

Após o incidente, público aplaudiu Francisco. Da plateia, uma pessoa gritou: "Viva o papa", logo antes dos aplausos.

Papa tem dificuldades de mobilidade e muitas vezes recorre à cadeira de rodas para se locomover em eventos do Vaticano. Aos 88 anos e com problemas nos joelhos, ele já caiu duas vezes nos últimos dois meses.

No início de janeiro, pontífice caiu e machucou o braço. Ele não chegou a quebrar o osso, mas passou a usar uma tipoia por precaução. Já em dezembro, o papa bateu com o queixo em sua mesa de cabeceira, numa aparente queda que resultou em um hematoma.

Em livro, papa diz que se sente saudável e não tem planos de renunciar como líder da Igreja Católica. "Estou bem", afirma o pontífice em uma autobiografia lançada em janeiro e já à venda em mais de 100 países. "A realidade é, muito simplesmente, que estou velho" (leia mais aqui).

Ele teve gripe e problemas relacionados à doença várias vezes nos últimos dois anos. Também foi submetido a uma cirurgia em 2021 para tratar de uma condição dolorosa chamada diverticulite, e novamente em 2023 para reparar uma hérnia.