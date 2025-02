Casa Branca zomba de deportados e publica vídeo "ASMR" de algemados

“ASMR: voo de deportação de estrangeiros ilegais”, diz a legenda da publicação, feita nas páginas oficiais da Casa Branca no X (antigo Twitter) e no Instagram. A sigla em inglês para ‘resposta sensorial meridiana autônoma’ diz respeito, segundo o Dicionário de Cambridge, a “uma sensação agradável de formigamento que algumas pessoas sentem na pele, especialmente na cabeça e no pescoço, quando ouvem certos sons suaves, como sussurros ou escovação”.

O governo de Donald Trump utilizou da constante popularização do termo na internet para fazer uma piada sobre às deportações em massa dos EUA, que enviam imigrantes ilegais de volta ao país de origem com algemas nos pés e nas mãos.

A página oficial do governo ainda repostou um comentário do bilionário Elon Musk, que respondeu à publicação com uma risada e emojis. Os perfis da Casa Branca no X e no Instagram têm, juntos, mais de 8,8 milhões de seguidores; e o vídeo, após cerca de 2h de publicação, tem, nas duas plataformas, mais de 50,6 mil curtidas.